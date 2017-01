Kịch bản Kỳ Duyên bị tước danh hiệu hoa hậu

Trao đổi với báo giới về bức ảnh cựu Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc lần 2 và dùng bóng cười, ông Lê Xuân Sơn, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết Ban tổ chức đã phát văn bản đề nghị Hoa hậu Kỳ Duyên giải thích rõ sự việc.



Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên vẫn giữ im lặng, chưa gửi bất cứ lời giải trình, xác thực thông tin nào đến với Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam.

“Lúc đó cô ấy hứa là sẽ trả lời ngay bằng văn bản và gửi qua email. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, phía BTC vẫn chưa nhận được hồi âm của cô ấy”, ông Sơn trả lời báo chí trong nước.

Thay vào đó, nàng hậu sinh năm 1996 lại dành thời gian để bận tâm, ám chỉ đến người cô cho là đã cố ý hại, tung những bức ảnh cô hút thuốc, chơi bóng cười lên mạng.

Vài ngày sau khi khẳng định mình bị hại trên facebook, Kỳ Duyên tiếp tục đăng tải lên Instagram dòng trạng thái: “I don't hate you. I just lost respect for you ...” (tạm dịch: Tôi không ghét bạn, tôi chỉ đánh mất sự tôn trọng dành cho bạn…).

Trước thái độ làm ngơ của Kỳ Duyên đối với văn bản yêu cầu giải thích từ BTC, không ít khán giả cho rằng cần áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn đối với scandal lần này của cựu Hoa hậu Kỳ Duyên .

Tài khoản Instagram ImBinhTran bình luận: “Suốt thời gian còn nhiệm kỳ Hoa hậu, Kỳ Duyên hoàn toàn coi thường cộng đồng và những người đã đưa cô ta lên được ngôi vị cao quý ấy. Tại sao không tước ngôi vị, để Việt Nam sẽ không còn Hoa hậu hút thuốc nào nữa?”.

Hay Tú Trịnh cho rằng: “Đến bây giờ thì Kỳ Duyên nên chủ động trả lại vương miện, sẽ giúp cứu lại được hình ảnh”.

Chia sẻ với báo giới về khả năng thu hồi danh hiệu của Kỳ Duyên và những tác động của dư luận đối với việc đưa ra quyết định xử phạt, ông Lê Xuân Sơn cũng từng khẳng định:

“Áp lực của dư luận và công luận là rất nặng nề, trong đó một bộ phận rất lớn đòi thu hồi danh hiệu hoa hậu. Tuy nhiên, Hội đồng đã xử lý vụ việc không phải theo dư luận mà dựa trên những thông tin xác minh được và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Nhưng chúng ta hãy cùng suy nghĩ vì sao công luận và dư luận lại gây áp lực lớn và hầu hết đều theo một hướng như vậy?!”.

Dẫu vậy, trả lời báo chí Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết, điều quan trọng hiện tại vẫn là lời giải trình của cựu Hoa hậu Kỳ Duyên, vì Ban tổ chức phải căn cứ vào thời gian chụp các bức ảnh mới có thể làm rõ sự việc và đưa ra quyết định xử lý.

“Điều quan trọng cuối cùng là phải có văn bản giải trình có chữ ký của Kỳ Duyên dù được gửi qua bất cứ hình thức gì. Việc xử lý cụ thể như thế nào phụ thuộc vào việc xác minh thông tin, bức ảnh đó có thật hay ngụy tạo.

Quan trọng nhất là thời điểm chụp bức ảnh, trước hay sau việc xử lý vi phạm của Kỳ Duyên vào đầu mùa hè vừa rồi.

Nếu là ảnh chụp trước đó như thông tin báo chí đang phản ánh thì thực tế hành động hút thuốc của cô ấy cũng đã bị BTC cuộc thi HHVN xử lý.

Việc cô ấy thổi bóng cười cũng chỉ là tình tiết mới. Còn nếu là ảnh chụp sau khi đã bị xử phạt thì lại mang tính chất nặng hơn.”, ông Lê Xuân Sơn nói.

