Không phải Mai Hồ, đây mới là người "mất" Trấn Thành sau đám cưới?

Hôn lễ của Trấn Thành và Hari Won trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng những ngày qua. Ngoài những thông tin về đám cưới, nhiều người cũng chú ý đến những mối quan hệ trong quá khứ của chồng Hari Won khi Mai Hồ - người tình cũ của Trấn Thành khẳng định cô sẽ không tới đám cưới vì lý do không muốn trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Mai Hồ viết: "Tối nay là đám cưới của hai bạn nhưng tôi xin lỗi không thể có mặt chung vui... Vì lý do tế nhị, tôi không muốn xuất hiện để gây chú ý và có những lời bàn tán của dư luận. Tôi không xuất hiện sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta. Thôi thì mình hiểu cho nhau là được... Xin chân thành chúc cho hai bạn Xìn - Ri mãi luôn hạnh phúc". Điều khiến cộng đồng mạng quan tâm hơn cả là lời chúc phúc được nhiều người cho rằng, hàm chứa đựng ấn ý khó hiểu của diễn viên trẻ Duy Khánh – “người tình đồng giới tin đồn” của Trấn Thành khi chuẩn bị lên đường đến dự đám cưới của cặp đôi. “Trăm năm hạnh phúc nhé người đàn ông luôn nuông chiều cảm xúc” – Duy Khánh viết. Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Duy Khánh thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Có nhiều người đưa ra ý kiến, Mai Hồ không phải là người buồn bã khi Trấn Thành quyết định cưới một người con gái khác. Việc nam MC kết hôn được cư dân mạng cho rằng, chính Duy Khánh mới là người mang nhiều tâm trạng hơn cả. Nhiều lời chia sẻ và an ủi đã được cộng đồng mạng gửi đến Duy Khánh: "Cố gắng vượt qua nỗi đau này em nhé" - facebooker Trung Tín viết. Duy Khánh được biết đến nhiều với tên gọi "cô giáo Khánh" sau khi đóng sê-ri clip hài cùng tên. Cả anh và MC Trấn Thành có không ít những hình ảnh khiến nhiều người "nghi ngờ" về mối quan hệ tình cảm của hai người. Duy Khánh và Trấn Thành có dịp giả gái cùng nhau trong một chương trình. “Cặp đôi” tiếp tục diện trang phục giống nhau về màu sắc trong chuyến đi xuống các tỉnh miền Tây. Nhìn những hình ảnh thân mật này của Duy Khánh và Trấn Thành từng được nhiều người cho rằng: “Tướng phu thê kìa”, “Đẹp đôi quá”, “Ôi đôi tình nhân trẻ”, “Đồ đôi miết”…

