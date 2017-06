Không ngờ Ngọc Quyên vui sướng với những điều giản dị thế này

Sau khi lấy chồng là bác sỹ tại Mỹ, Ngọc Quyên ít lui về quê hương. Cô từ giã showbiz và yên phận làm một người mẹ hiền, người vợ đảm. Mới đây, khi con trai đã được gần 2 tuổi, vợ chồng Ngọc Quyên bất ngờ về Việt Nam tổ chức từ thiện. Ngoài ra, Ngọc Quyên còn tham gia một số hoạt động giải trí. Ảnh: FB Ngọc Quyên. Ngọc Quyên tiết lộ, lần này trở về quê hương, cô sẽ góp mặt với một vai diễn trong bộ phim "Mẹ chồng" cùng với Thanh Hằng, Lan Khuê... Ảnh: FB Ngọc Quyên. Cô nàng thích thú với phiên chợ quê bình dị. Ảnh: FB Ngọc Quyên. Có lẽ đã lâu lắm rồi Ngọc Quyên mới được trải nghiệm cảm giác đi chợ quê. Cô nàng phấn khởi khoe hình trên facebook. Ảnh: FB Ngọc Quyên. Chân dài Ngọc Quyên hé lộ, những cảnh quay của bộ phim mới sẽ được bấm máy tại Cam Ranh. Ảnh: FB Ngọc Quyên. Ngọc Quyên còn tranh thủ gặp gỡ bạn bè, ăn những món ăn bình dị yêu thích như hồi còn ở Việt Nam. Ảnh: FB Ngọc Quyên. Hai nàng "Kiều Thị" và "Đào Thị" gặp nhau khiến fan vô cùng thích thú. Ảnh: FB Ngọc Quyên. Ngọc Quyên tụ tập đi uống cà phê cùng những người bạn thân thiết. Ảnh: FB Ngọc Quyên. Có vẻ cô nàng dù ở ẩn nhưng vẫn chưa bao giờ hết hot. Đã lâu mới cất bước trên sàn catwalk nhưng thần thái của Ngọc Quyên vẫn đầy tự tin, cuốn hút khi cô tham gia một sự kiện thời trang. Ảnh: Tiin. Khi rút khỏi các hoạt động của showbiz để chăm lo cho cuộc sống gia đình, nhiều người hối tiếc khi sự nghiệp của Ngọc Quyên đang trên đà đỉnh cao, thế nhưng cô gái này lại nghĩ khác. "Thế gian này đúng là có lắm điều thú vị. Tôi enjoy với mỗi giây phút của đời mình. Cuộc sống chỉ cần có vậy hết kỳ nghỉ này lại về bên ngôi nhà nhỏ. Nơi có 2 người đang đợi tôi my son and my husband", Ngọc Quyên chia sẻ. Ảnh: FB Ngọc Quyên.

