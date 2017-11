Không ngờ Khởi My - Kelvin Khánh quậy tưng thế này trong đám cưới

Tối 23/11, lễ cưới của Kelvin Khánh và Khởi My tổ chức tại khuôn viên rộng ở quận 2, TP. HCM. Ngay khi xuất hiện, Kelvin Khánh nắm chặt tay cô dâu và hòa giọng cùng Đức Phúc trên nền nhạc ca khúc Ánh nắng của anh. Phút giây cặp đôi cắt bánh hạnh phúc. Tại lễ cưới, Khởi My hóm hỉnh thay mẹ tuyên bố: "Má Năm nói, gả được nợ đi rồi, hàng bán miễn trả". Kelvin Khánh gửi lời cảm ơn những người thân đã dành thời gian để chúc phúc cặp đôi. Lễ cưới của cặp sao chỉ có sự góp mặt của một số nghệ sĩ thân thiết trong ngành giải trí cùng người hâm mộ. Giây phút ngọt ngào khi Kelvin Khánh hôn Khởi My trong sự chúc phúc từ người hâm mộ, bạn bè cùng gia đình. Khởi My duyên dáng trong ngày cưới. Cô mặc váy cưới trắng dáng phồng và đội vương miện. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đánh giá Khởi My giống hệt công chúa trong ngày trọng đại. Hình ảnh khác với sự nhí nhảnh thường ngày. Hồi cuối tháng 4, Khởi My cùng Kelvin Khánh tổ chức đám hỏi tại nhà riêng. Sau tiệc đính hôn, hai nghệ sĩ cởi mở hơn trong việc chia sẻ về chuyện tình cảm cùng người hâm mộ. Khởi My cùng Kelvin Khánh phát huy tối đa sự "lầy lội" khi liên tục đùa giỡn với khách mời. Chú rể còn giả giọng cha mẹ để chia sẻ trong lễ cưới. Thanh Duy Idol đảm nhận vai trò MC và có nhiều lời đùa dành cho cô dâu và chú rể. Đúng như tính cách nhí nhảnh, quậy tưng của vợ chồng Khởi My, lễ cưới diễn ra trong không khí vui nhộn. Cô dâu chú rể sau màn hẹn ước nồng thắm là màn "chặt chém" nhau bằng lời lẽ hài hước. Sau phần nghi lễ truyền thống, Khởi My và Kelvin Khánh thay trang phục thường ngày - quần jean, áo sơ mi, khác hẳn với lựa chọn của nhiều người nổi tiếng là áo đầm sang trọng. Cả hai chơi nhiều trò chơi dưới sự dẫn dắt của MC Thanh Duy và ca sĩ Hòa Minzy. Khởi My và Kelvin Khánh rạng ngời hạnh phúc. Má Năm - mẹ nữ ca sĩ từng chia sẻ muốn con gái lấy chồng ở tuổi 30 nhưng thời điểm này thích hợp nên đã đồng ý cho cô lên xe hoa sớm. Clip lễ cưới vui nhộn của Khởi My và Kelvin Khánh. Trong ngày vui trăm năm, cô dâu Khởi My ước sẽ là tài xế cho chú rể suốt đời, sau đó cả hai hôn nhau say đắm.

