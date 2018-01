Từ sau khi kết hôn với Kelvin Khánh, cuộc sống của Khởi My ngày càng hạnh phúc. Nữ ca sĩ Khởi My cũng được khen xinh đẹp hơn. Sau đám cưới, cặp đôi đã đi tuần trăng mật ở Maldives và phượt bằng xe máy. Mới đây, Khởi My vô cùng hạnh phúc đón sinh nhật bên gia đình và fans. Mẹ chồng của Khởi My ăn diện trẻ trung đến chúc mừng sinh nhật con dâu. Có thể nói, sau khi kết hôn với Kelvin Khánh, mối quan hệ của Khởi My và mẹ chồng ngày càng tốt đẹp. Mẹ chồng luôn ủng hộ nữ ca sĩ trong con đường tham gia nghệ thuật. Khởi My tình cảm bên mẹ chồng trong ngày sinh nhật.

