Khởi My mặc váy ôm sát gợi cảm trong ảnh cưới với Kelvin Khánh

Ba ngày sau khi lễ cưới của Kelvin Khánh và Khởi My diễn ra, bộ ảnh cưới Khởi My cũng được người hâm mộ chia sẻ. Khác những bộ váy đã mặc trong hôn lễ, Khởi My lựa chọn trang phục cưới dáng ôm sát khi chụp ảnh cùng ông xã. Dáng váy này giúp cô khoe thân hình gợi cảm, trong khi, trước đó, khi xuất hiện trước công chúng hay đi diễn, nữ ca sĩ thường chọn trang phục trẻ trung, năng động. Ông xã cô, Kelvin Khánh đơn giản với vest kẻ sọc. Đặc biệt, kiểu tóc buộc khiến cựu thành viên nhóm La Thăng trông lãng tử hơn.Lễ cưới của Khởi My và chồng kém 4 tuổi diễn ra ngày 23/11 tại khuôn viên một biệt thự. Buổi lễ được tổ chức kín đáo với lượng khách mời được giới hạn. Chỉ khoảng 20 đồng nghiệp thân thiết của cặp đôi như Cát Phượng, Đại Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc... được mời đến chung vui. Trong ngày trọng đại, Khởi My thay 3 chiếc váy cưới. Một trong số đó được thiết kế cầu kỳ với hàng nghìn viên pha lê. Chiếc váy lấy cảm hứng từ bộ lễ phục của công chúa do nữ ca sĩ và nhà thiết kế tự lên ý tưởng. Kelvin Khánh và Khởi My quen nhau khi đóng chung MV Gửi cho anh phát hành năm 2013. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1994 chủ động theo đuổi đàn chị. Dù hẹn hò đã lâu nhưng cặp đôi không tiết lộ với người hâm mộ. Dù tin đồn hẹn hò nhiều lần rộ lên nhưng người trong cuộc một mực phủ nhận. Trong lễ cưới, cả 2 cũng tiết lộ rằng, sau khi tổ chức ăn hỏi vào tháng 4, cặp đôi mới được mẹ của Khởi My cho phép đi chơi riêng cùng nhau. Video "Đám cưới Khởi My _ Kelvin Khánh". Nguồn Zing:

