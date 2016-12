Khoảnh khắc khó quên của giới giải trí Việt năm 2016

Khi diễn ra live show Đôi bàn tay thắp lửa kỷ niệm 20 năm thành lập ban nhạc Bức Tường hồi tháng 1, sức khỏe ca sĩ Trần Lập đã yếu đi nhiều, anh bị sút hàng chục cân. Tuy nhiên, anh vẫn cháy hết mình trên sân khấu vì âm nhạc và vì khán giả. Đặc biệt, Trần Lập tâm sự trong quãng thời gian khó khăn nhất, vợ anh mới chính là chiến binh. Anh bảo chưa sáng tác ca khúc nào riêng cho bà xã nhưng sẽ hát tặng chị bài Tiếng gọi. Ảnh: Tiến Tuấn. Trong lễ hỏa táng ca sĩ Minh Thuận, bức ảnh anh vẫy tay chào được người nhà lựa chọn để đặt bên cạnh linh cữu, như một cách giúp anh nói lời tạm biệt gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Khoảnh khắc nam ca sĩ Quách Tuấn Du vừa khóc vừa giơ cao bức ảnh người nghệ sĩ quá cố khiến những giọt nước mắt tiễn đưa anh về cõi vĩnh hằng càng rơi nhiều. Ảnh: Bá Ngọc. Sau hơn một ngày kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung chịu hậu quả thiên tai, MC Phan Anh huy động được 10 tỷ đồng. Anh cùng đoàn của mình tiến thẳng về xã Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình để trao quà cho bà con. Những ngày tiếp theo, tổng số tiền của các nhà hảo tâm đóng góp đã lên đến 24 tỷ đồng. Hiện, Phan Anh vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện, giúp đỡ người dân vùng lũ. Ảnh: Văn Được. Những ngày cuối năm, trái tim người hâm mộ lại ấm lên khi chứng kiến khoảnh khắc ca sĩ Mỹ Tâm hát cùng bạn trẻ khiếm thị trên sân khấu ven đường tại Hà Nội đêm Giáng sinh. Sự ân cần, thân thiện của "họa mi tóc nâu" khiến khán giả và nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt cảm kích. Danh hài Hoài Linh xúc động chia sẻ: "Tên em đã nói lên điều ấy. Cảm ơn em nhé". Ảnh: Jun Dat. Hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp chống đầu đi hết 90 bậc thang của Nhà thờ Chính toà Girona, Tây Ban Nha trong vòng 52 giây. Họ đã phá vỡ kỷ lục thế giới do một cặp đôi Trung Quốc nắm giữ. Ảnh: FBNV. Hồi tháng 5, trong chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama có buổi gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALL) ở TP.HCM. Tại đây, rapper Suboi may mắn có cơ hội đặt câu hỏi cho ngài tổng thống. Sau đó, đích thân ông Obama đề nghị cô thể hiện một đoạn rap bằng tiếng Việt. Ảnh: Lê Quân. Mẹ của Hồ Văn Cường nấc nghẹn, không nói nên lời khi con trai trở thành quán quân Vietnam Idol Kids 2016. Cậu bé đến từ vùng quê nghèo Tiền Giang được đông đảo khán giả trên khắp đất nước yêu mến nhờ giọng hát mộc mạc nhưng tràn đầy cảm xúc. Ảnh: Nguyễn Thành. Năm 2016, nhóm nhạc 365 tổ chức đêm nhạc cuối cùng tại TP.HCM, chính thức tuyên bố tan rã. Bốn chàng trai - Isaac, Jun, Will, S.T - không cầm được nước mắt khi nói lời chia tay hàng nghìn người hâm mộ. Ảnh: Nguyễn Thành. Trong năm qua, làng điện ảnh Việt ồn ào bởi câu chuyện giữa CGV và nhà phát hành phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Đạo diễn Ngô Thanh Vân bật khóc tại buổi họp báo khi chia sẻ về việc không đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Ảnh: Nguyễn Thành. Lễ cưới Trấn Thành - Hari Won là một trong những sự kiện giải trí gây chú ý nhất năm 2016. Trước hàng trăm qua khách, cô dâu chú rể ôm nhau, nghẹn ngào xúc động khi xem clip kể về quá trình yêu đầy sóng gió của hai người. Trấn Thành thừa nhận yêu nữ ca sĩ gốc Hàn vì cô chân thật, đáng yêu và dũng cảm vì dám yêu người như anh. Ảnh: Nguyễn Thành.

