Khoảnh khắc đẹp của Công chúa Leia trong "Star Wars"

Khoảnh khắc đầu tiên nàng công chúa Leia xuất hiện là ở Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977). Cô trao bản thiết kế của vũ khí Death Star mà quân Kháng chiến mới cướp được cho R2-D2, để người máy này có thể đem nó tới chỗ Obi-Wan Kenobi. Những sự kiện xảy ra ngay trước đó mới được kể lại trong tập phim ngoại truyện Rogue One: A Star Wars Story (2016). Leia Organa không phải là nàng công chúa yếu đuối, chỉ biết la hét và cần người khác bảo vệ. Nàng có thể cầm súng chống trả bọn lính Stormtrooper, đồng thời không hề tỏ ra sợ hãi trước “Chúa tể Bóng tối” Darth Vader - kẻ phản diện từng khiến cả dải thiên hà phải run sợ. Tập phim A New Hope đồng thời đánh dấu lần đầu tiên bộ ba Luke - Leia - Han Solo gặp nhau, ngay khi quê nhà Alderaan của công chúa mới bị chính Death Star tiêu diệt. Họ phải cùng nhau tiêu diệt thứ vũ khí hủy diệt nếu không muốn cả thiên hà rơi vào tay Đế chế. Công chúa Leia Organa và Han Solo tiếp tục trở lại trong tập Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980). Carrie Fisher có lần chia sẻ bà luôn nhớ những trường đoạn khi hai nhân vật cãi nhau. Ở cuốn tự truyện mới xuất bản mang tên The Princess Diarist (2016), bà thậm chí còn tiết lộ rằng mình từng trải qua “tình một đêm” với bạn diễn Harrison Ford. Tập phim Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) là bước ngoặt lớn đối với Công chúa Leia. Bằng bộ bikini kinh điển, nhân vật trở thành biểu tượng sắc đẹp, thậm chí là tình dục, đối với nhiều fan nam giới của loạt Chiến tranh giữa các vì sao tại thời điểm đó. Trên màn ảnh, bộ đôi Leia Organa - Han Solo rốt cuộc cũng nên duyên, chính thức trở thành vợ chồng sau rất nhiều sóng gió bên ngoài dải ngân hà. Hơn 30 năm sau, câu chuyện tình của Leia Organa và Han Solo tiếp tục mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hóa ra họ không có được kết cục hạnh phúc. Đứa con trai duy nhất của hai người, Kylo Ren (Adam Driver), tôn thờ ông ngoại quá cố Darth Vader, chọn đi theo phe bóng tối và chống lại cả gia đình. Ở Star Wars: The Force Awakens (2015), Leia không còn là nàng công chúa trẻ tuổi, quyến rũ. Nhân vật nay trở thành chỉ huy tối cao của quân Kháng chiến. Với dáng vóc nhỏ nhắn, đây là thành viên duy nhất của nhà Skywalker không cầm gươm ánh sáng (lightsaber), nhưng luôn khiến người xem cảm phục bằng đầu óc thông minh và sự quả cảm. Chính điều đó khiến công chúa Leia trở thành biểu tượng nữ quyền trên màn ảnh rộng suốt 40 năm qua, và được người trong ngành tại Hollywood bầu chọn là nhân vật nữ hư cấu đáng nhớ thứ hai mọi thời đại (sau Hermione Granger). Hình ảnh Mark Hamill, Carrie Fisher và Harrison Ford tại sự kiện Comic-Con 2015, khi họ cùng nhau tham gia quảng bá Star Wars: The Force Awakens. Đáng tiếc thay, người hâm mộ sẽ không bao giờ còn được chứng kiến khoảnh khắc này diễn ra thêm một lần nào nữa. Ở bộ phim mới Rogue One (2016), kể lại những sự kiện giữa Revenge of the Sith (2005) và A New Hope (1977), công chúa Leia được tạo ra bằng công nghệ CGI ở cảnh cuối, khiến người hâm mộ cảm thấy phấn khích. Song, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì Carrie Fisher đã mãi mãi ra đi. Có điều may mắn là nữ diễn viên đã thực hiện xong những phân cảnh của mình trong Star Wars VIII (2017). Bà sẽ mãi mãi là công chúa Leia trong lòng công chúng, và “cầu cho Thần lực luôn ở bên bà”.

Khoảnh khắc đầu tiên nàng công chúa Leia xuất hiện là ở Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977). Cô trao bản thiết kế của vũ khí Death Star mà quân Kháng chiến mới cướp được cho R2-D2, để người máy này có thể đem nó tới chỗ Obi-Wan Kenobi. Những sự kiện xảy ra ngay trước đó mới được kể lại trong tập phim ngoại truyện Rogue One: A Star Wars Story (2016). Leia Organa không phải là nàng công chúa yếu đuối, chỉ biết la hét và cần người khác bảo vệ. Nàng có thể cầm súng chống trả bọn lính Stormtrooper, đồng thời không hề tỏ ra sợ hãi trước “Chúa tể Bóng tối” Darth Vader - kẻ phản diện từng khiến cả dải thiên hà phải run sợ. Tập phim A New Hope đồng thời đánh dấu lần đầu tiên bộ ba Luke - Leia - Han Solo gặp nhau, ngay khi quê nhà Alderaan của công chúa mới bị chính Death Star tiêu diệt. Họ phải cùng nhau tiêu diệt thứ vũ khí hủy diệt nếu không muốn cả thiên hà rơi vào tay Đế chế. Công chúa Leia Organa và Han Solo tiếp tục trở lại trong tập Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980). Carrie Fisher có lần chia sẻ bà luôn nhớ những trường đoạn khi hai nhân vật cãi nhau. Ở cuốn tự truyện mới xuất bản mang tên The Princess Diarist (2016), bà thậm chí còn tiết lộ rằng mình từng trải qua “tình một đêm” với bạn diễn Harrison Ford. Tập phim Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) là bước ngoặt lớn đối với Công chúa Leia. Bằng bộ bikini kinh điển, nhân vật trở thành biểu tượng sắc đẹp, thậm chí là tình dục, đối với nhiều fan nam giới của loạt Chiến tranh giữa các vì sao tại thời điểm đó. Trên màn ảnh, bộ đôi Leia Organa - Han Solo rốt cuộc cũng nên duyên, chính thức trở thành vợ chồng sau rất nhiều sóng gió bên ngoài dải ngân hà. Hơn 30 năm sau, câu chuyện tình của Leia Organa và Han Solo tiếp tục mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hóa ra họ không có được kết cục hạnh phúc. Đứa con trai duy nhất của hai người, Kylo Ren (Adam Driver), tôn thờ ông ngoại quá cố Darth Vader, chọn đi theo phe bóng tối và chống lại cả gia đình. Ở Star Wars: The Force Awakens (2015), Leia không còn là nàng công chúa trẻ tuổi, quyến rũ . Nhân vật nay trở thành chỉ huy tối cao của quân Kháng chiến. Với dáng vóc nhỏ nhắn, đây là thành viên duy nhất của nhà Skywalker không cầm gươm ánh sáng (lightsaber), nhưng luôn khiến người xem cảm phục bằng đầu óc thông minh và sự quả cảm. Chính điều đó khiến công chúa Leia trở thành biểu tượng nữ quyền trên màn ảnh rộng suốt 40 năm qua, và được người trong ngành tại Hollywood bầu chọn là nhân vật nữ hư cấu đáng nhớ thứ hai mọi thời đại (sau Hermione Granger). Hình ảnh Mark Hamill, Carrie Fisher và Harrison Ford tại sự kiện Comic-Con 2015, khi họ cùng nhau tham gia quảng bá Star Wars: The Force Awakens. Đáng tiếc thay, người hâm mộ sẽ không bao giờ còn được chứng kiến khoảnh khắc này diễn ra thêm một lần nào nữa. Ở bộ phim mới Rogue One (2016), kể lại những sự kiện giữa Revenge of the Sith (2005) và A New Hope (1977), công chúa Leia được tạo ra bằng công nghệ CGI ở cảnh cuối, khiến người hâm mộ cảm thấy phấn khích. Song, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì Carrie Fisher đã mãi mãi ra đi. Có điều may mắn là nữ diễn viên đã thực hiện xong những phân cảnh của mình trong Star Wars VIII (2017). Bà sẽ mãi mãi là công chúa Leia trong lòng công chúng, và “cầu cho Thần lực luôn ở bên bà”.