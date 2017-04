Khó tin 2 mỹ nữ nuột nà kiểu đối nghịch này từng là đàn ông

"The Face Thailand" mùa 3 gây được sự chú ý khi lần đầu tiên cho phép người chuyển giới đăng kí tham gia chương trình. Và đã có 2 gương mặt may mắn được lựa chọn vào top 15, đó chính là Blossom đội Bee và Hana đội Lukkade. Cả hai đều là nhân tố gây được ấn tượng tốt với khán giả, mặc dù mỗi người một phong cách nhưng điểm chung là vô cùng xinh đẹp và tài năng. Blossom tên thật là Chananchida Roongpetchrat, năm nay 25 tuổi. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai, nếu không nói mình là người chuyển giới thì khó ai có thể tin đây từng là một người đàn ông. Người đẹp này từng tham gia cuộc thi Miss Tiffany (Hoa hậu chuyển giới) vào năm 2013, với nhan sắc quá xinh đẹp nên cô được xem là một trong những biểu tượng thành công của ngành dịch vụ chuyển giới ở đất nước Thái Lan. Bên cạnh công việc người mẫu, Blossom còn có riêng cho mình một thương hiệu thời trang và từng xuất hiện với vai trò diễn viên. Gu thời trang của cô nàng khá sành điệu, cô thử sức với nhiều phong cách khác nhau nhằm làm mới bản thân Vì vậy, mỗi khi ra đường cô chọn trang phục đơn giản và có tính ứng dụng cao. Thân hình nóng bỏng của cô trong bộ bikini trắng Hana tên đầy đủ là Nathachat Chancheaw cũng 25 tuổi. Nếu như cô bạn Blossom sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát thì Hana lại có một gương mặt góc cạnh, cá tính cùng làn da nâu nóng bỏng Ngay từ khi xuất hiện tại vòng casting của 'The Face Thailand', Hana ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi vóc dáng lẫn thần thái hơn người. Những hình ảnh của Hana luôn có xu hướng 'đốt mắt' người xem bởi sự nóng bỏng, khỏe khoắn, đầy sức sống. Cũng từng tham gia cuộc thi Miss Tiffany, Hana hiện đang làm công việc người mẫu. Mặc dù được đánh giá là thí sinh tiềm năng của The Face Thái Lan 2017 nhưng tiếc là Hana đã bị loại ngay từ tập 2.

