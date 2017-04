Khi sao Việt “nổi đóa” gọi anti-fan bằng nhiều từ chói tai

Akira Phan ví anti-fan như 'sâu bọ'

Nam ca sĩ Akira Phan thường xuyên chia sẻ những hoạt động của mình trên trang cá nhân. Sau khi tham dự một sự kiện ở TP. HCM, Akira Phan lại tiếp tục rủ hội bạn thân đến nhà ăn uống, hát karaoke và không quên livestream giao lưu với khán giả. Trong số những bình luận bên dưới đoạn clip, một anti-fan đã sử dụng khá nhiều lời lẽ khó nghe để nói về sao Việt này. Khi bị những khán giả khác chỉ trích, anti-fan này thậm chí còn khiêu khích và dùng nhiều từ thô tục, nặng nề hơn dành cho Akira Phan. Nói về lý do lại nặng lời đến như vậy, Akira Phan cho biết: “Tôi ít khi muốn phải dùng những lời lẽ như thế này để nói về những người không thích mình. Làm nghệ sĩ, có người thích, có người không thích là điều bình thường. Nhưng mà việc tôi livestream giao lưu với khán giả chẳng làm hại gì đến ai, tôi cũng có làm gì quá đáng đâu, ai thích thì xem, không thích thì không xem. Người này lại cứ liên tục nói những lời lẽ nặng nề như vậy, vừa đụng chạm đến tôi, lại còn chửi cả khán giả của tôi, tôi bắt buộc phải lên tiếng. Ai nói tôi thiếu kiềm chế thì tôi chịu, nhưng đừng động chạm vào fan của tôi!”. Hồ Ngọc Hà gọi anti fan là 'cáo quỷ'

Đứng trước những ồn ào không đáng có, Hồ Ngọc Hà thường giữ im lặng. Nhưng cũng có một số lần, nữ ca sĩ không ngại đáp trả anti-fan. khi đọc được bình luận tiêu cực của anti-fan, nữ hoàng giải trí Việt Hồ Ngọc Hà đã đáp trả một người có nick là "caoquy...": "Tên cao quý mà nói chuyện như cáo quỷ". Bình luận của nick này đã bị xóa đi. Tuy nhiên hành động đáp trả lại của Hà Hồ cho thấy nội dung lời lẽ mà người này nói về nữ ca sĩ không đẹp đẽ. Vũ Hạnh Nguyên nói anti-fan ngang và ngu

Khi tung clip "Yêu nữ Behind The Scenes" như một lời cảm ơn gửi đến tất cả fan và ê-kíp riêng, Vũ Hạnh Nguyên bị cư dân mạng “ném đá”. Ngay sau đó, Hạnh Nguyên đã đăng tải status đầy giận dữ với các anti-fan. Trong đó, Vũ Hạnh Nguyên viết: "Đã là anti-fan thì dù có học hay vô học đều ngang và ngu như nhau". Vũ Hạnh Nguyên phản pháo lại những bình luận trái chiều. Elly Trần gọi anti fan là 'trẻ trâu'

Trên trang cá nhân, Elly Trần nhiều lần khoe ảnh gợi cảm. Bên cạnh một số lời khen, không ít anti-fan chỉ trích " hot girl ngực khủng". Họ cho rằng hình ảnh của cô nàng không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Không chịu im lặng, Elly Trần đáp trả những người chê bai mình. Những bình luận trong lúc nóng giận của Elly Trần từng khiến hình ảnh của cô xấu đi trong mắt công chúng. Nhiều người không hài lòng về thái độ của Elly Trần. Noo Phước Thịnh khuyên anti-fan rảnh thì nên đi nhặt rác, chùi toilet

Trong một lần livestream, Noo Phước Thịnh bị anti-fan săm soi về nhan sắc. Anh thẳng thừng khuyên những người này nếu rảnh hãy làm những việc có ích như nhặt rác, chùi toilet thay vì buông lời không hay, bởi vì những bình luận đó với anh không hề có nghĩa.

