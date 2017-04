Khi fan cuồng phẫu thuật thẩm mỹ để giống sao

Pixee Fox, 25 tuổi, đã bỏ ra 120.000 USD để phẫu thuật thẩm mỹ giống nhân vật hoạt hình Jessica Rabbit. Người mẫu này đã nghiến răng cắt bỏ 6 chiếc xương sườn để có được vòng eo con kiến của Jessica Rabbit. (Ảnh: Ranker) Một người đàn ông ở Brazil không ngại nguy hiểm, chấp nhận tiêm chất độc synthol vào người để tăng cơ bắp, hòng giống như người khổng lồ xanh The Hulk. (Ảnh: Mirror) Anh chàng Jordan James Parke đã không tiếc tay chi 150.000 USD phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm Botox để giống với Kim Kardashian. (Ảnh: UsWeekly) Năm 2014, một cô gái tên Kitty ở Texas tiêu tốn 250.000 USD để có ngoại hình thật giống ngôi sao Jennifer Lawrence. (Ảnh: abc) Kelly Chandler, một bà mẹ 27 tuổi ở Texas đã quyết tâm phẫu thuật thẩm mỹ để giống sao Hollywood Jennifer Aniston với mong muốn người chồng đã bỏ cô phải hối tiếc. (Ảnh: Ranker) Sửa mũi, nâng ngực là cách cô nhân viên văn phòng Crystal U, 24 tuổi, làm để có ngoại hình giống Britney Spears. (Ảnh: Ranker) Một phụ nữ Anh quốc, cô Mikki Jay tốn 8000 bảng để gọt cằm, cấy mỡ má, nâng mũi để giống Michael Jackson. (Ảnh: Ranker) Claire Louise Leeson, cô gái Anh quốc 25 tuổi đã tiêu tốn 30.000 USD để dao kéo sao cho giống Kim Kardashian nhất. Fan của ngôi sao truyền hình thực tế bắt đầu những cuộc biến hình từ năm 17 tuổi và giờ ngoại hình của cô đã khác hẳn với vòng 1 to hơn, răng trắng hơn, làn da rám nắng hơn. (Ảnh: Twitter) Một cô gái trẻ người Trung Quốc đã chọn cách dao kéo để giống ngôi sao Hollywood Jessica Alba với mục đích để bạn trai cũ phát ghen. Deborah Davenport, 41 tuổi, người Texas, chi 15.000 USD để biến hình giống nữ diễn viên nổi tiếng Kate Winslet. (Ảnh: New York Times) Lady Gaga có rất nhiều fan nhưng không phải ai cũng cuồng bằng cô gái Donna Marie Trego. Donna đã bỏ ra 60.000 USD để phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với thần tượng. Yuh Reum Hong, một cô gái trẻ Hàn Quốc, hâm mộ siêu mẫu Miranda Kerr đến nỗi quyết tâm phẫu thuật mắt, mũi để có được vẻ đẹp ngọt ngào của người đẹp Australia. (Ảnh: Ranker) Cô gái 19 tuổi, Sha, người mẫu Playboy, muốn nổi tiếng như Pamela Anderson nên đã bơm ngực, môi và kết quả là ngoại hình của cô đã biến đổi như mong ước. (Ảnh: Wenn)

