Khánh Ngân ra sân bay lúc nửa đêm đón Nam vương Ngọc Tình

Nửa đêm qua, Nam vương Ngọc Tình đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau chiến thắng rực rỡ tại cuộc thi Nam vương Quốc tế 2017. Tại sân bay, Ngọc Tình bất ngờ khi không chỉ có đại gia đình anh mà còn rất nhiều mẫu nhí thuộc nhóm mẫu Pinkids do Ngọc Tình đào tạo thời gian qua, đã không kể đêm khuya đợi anh từ rất lâu. Vừa xuống sân bay, Ngọc Tình hạnh phúc khi được người thân, các mẫu nhí chạy tới ôm lấy anh chúc mừng. Đặc biệt, các trò cưng còn dành tặng Nam vương Ngọc Tình... kẹo mút để chúc mừng anh. Các em nhỏ bày tỏ, biết Ngọc Tình trở về lúc khuya, nhưng các em nhất định đòi ba mẹ cho đi đón và phải được gặp nam vương ngay ở sân bay. Trước những tình cảm ấm áp từ gia đình, học trò và bè bạn, Ngọc Tình xúc động không nói nên lời. Anh chia sẻ, giây phút này anh mới thực sự cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn kể từ khi đăng quang. Ngọc Tình ôm chặt mẹ ở sân bay. Chính nguồn động viên lớn từ gia đình đã tiếp thêm cho anh nghị lực để tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp, công việc. Cũng trong đêm qua, Hoa hậu Khánh Ngân đã có mặt để chào đón Nam vương Ngọc Tình trở về. Trước đó, Khánh Ngân cũng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu 2017. Á khôi Mỹ Duyên chúc mừng Ngọc Tình ở sân bay. Ngoài ra, nhiều gương mặt nổi tiếng cũng chờ đợi ở sân bay để chào đón Ngọc Tình trở về. Tân Nam vương Quốc tế chụp ảnh cùng Quán quân The Voice Ali Hoàng Dương. Ca sĩ Như Hà chụp ảnh cùng Ngọc Tình. Ngọc Tình và Giải bạc siêu mẫu Việt Nam Minh Trung. Trước đó, Ngọc Tình âm thầm tham gia cuộc thi Nam vương Quốc tế 2017 và bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất. Với chiến thắng này, Ngọc Tình nhận được cúp mạ vàng của cuộc thi, 1 nhẫn kim cương, 1 nhẫn vàng logo của cuộc thi, 1 năm sử dụng căn hộ cao cấp tại Thái Lan, 1 tour du lịch trị giá 7.000 USD... Sau khi về nước, Ngọc Tình sẽ quay trở lại Thái Lan để chuẩn bị cho lịch trình quảng bá cuộc thi vòng quanh thế giới. Video Khánh Ngân cùng Ngọc Tình đi từ thiện. Nguồn Youtube:

