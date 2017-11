Khánh Ngân - Mai Ngô: Người tỏa sáng, kẻ mất điểm hậu The Face

Đỗ Trần Khánh Ngân và Mai Ngô (phải) đều là thí sinh của cuộc thi The Face 2016. Trong khi Khánh Ngân đầu quân cho team Phạm Hương thì Mai Ngô thuộc đội Lan Khuê. Trong đêm chung kết, cả hai đều đoạt ngôi vị á quân. Ảnh: Dân Việt Khi cuộc thi The Face 2016 còn chưa kết thúc, Khánh Ngân đã nhận được những hợp đồng đại diện hình ảnh trị giá hàng tỷ đồng. Sau khi trở thành á quân cuộc thi này, cô vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng “săn đón”. Ảnh: FBNV Trước The Face 2016, Khánh Ngân từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Cô từng lọt top 40 Hoa hậu Việt Nam 2014, top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Năm 2017, Khánh Ngân tiếp tục thử sức mình ở cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Ảnh: FBNV Tại cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Khánh Ngân tranh vương miện với 16 thí sinh khác trong đêm chung kết. Với gương mặt khả ái cùng câu trả lời ứng xử chỉn chu, học trò Phạm Hương đăng quang ngôi vị cao nhất. Ảnh: Zing Tháng 10/2017, Khánh Ngân lên đường sang Albania tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu - Miss Globe. Vì ê-kíp gặp sự cố về visa, người đẹp sinh năm 1994 đi thi một mình. Tự lo liệu cho hành trình tại xứ lạ nên Khánh Ngân ban đầu có nhiều bỡ ngỡ. Ảnh: Thể thao văn hóa Mặc dù khá vất vả như nhiều thí sinh khác vì hành trình kín đặc các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu nhưng Khánh Ngân luôn giữ được vẻ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Bằng sự cố gắng, nỗ lực, cô đã giành được vương miện. Ảnh: Zing Sau The Face 2016, Khánh Ngân thi đâu thắng đó. Ngoài ra, cô còn ngày càng được yêu mến bởi giữ hình ảnh sạch scandal. Ngoài đời, Khánh Ngân The Face không phô trương, màu mè. Sự nhí nhảnh cũng giúp cô ghi điểm. Ảnh: FBNV Trong khi Khánh Ngân ngày càng tỏa sáng thì Mai Ngô lại ngày càng mất điểm. Sau The Face 2016, Mai Ngô liên tục bị chỉ trích về phong cách thời trang không giống ai, thậm chí táo bạo theo hướng phản cảm ở đời thường lẫn đi sự kiện hay trên truyền hình. Ảnh: Zing Không dừng lại ở đó, chân dài sinh năm 1995 còn bị ném đá bởi phát ngôn "Đàn ông Việt chỉ biết nhậu chứ đâu có biết uống bia". Ảnh: Khám phá Sau loạt ồn ào đời tư, Mai Ngô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tại cuộc thi này, cô tiếp tục gây lùm xùm. Mai Ngô bị chỉ trích thiếu tôn trọng ban giám khảo khi viết trong đơn đăng ký nếu giám khảo muốn biết thông tin về cô hãy tìm tên của cô trên internet. Ảnh: BTC Mai Ngô tiếp tục trở thành tâm điểm khi tỏ ra không chịu lắng nghe khi Võ Hoàng Yến hướng dẫn catwalk. Bị Phạm Hương chấn chỉnh, Mai Ngô dường như bất cần, cô chia sẻ không biết nói gì hơn. Ảnh: BTC Sau những ồn ào tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mai Ngô đã chính thức rút khỏi cuộc thi và được BTC chấp thuận. Không lâu sau đó, nữ người mẫu tiết lộ cô xin rút lui vì cảm thấy bị tổn hại về hình ảnh, danh dự, sức khỏe và tinh thần khi tham gia cuộc thi. Ảnh: BTC

