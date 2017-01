Khám phá các nhân vật gà hoạt hình nổi tiếng trên phim

Clara Cluck trong Orphan's Benefit (1934): Orphan’s Benefit là bộ phim hoạt hình đánh dấu lần đầu tiên chú chuột Mickey và vịt Donald cùng xuất hiện trong một tác phẩm. Ngoài ra, cô gà hoạt hình Clara Cluck cũng gây ấn tượng cho khán giả khi được các họa sĩ cho phép góp mặt trong phim. Vốn là một người bạn cũ của chuột Mickey, Clara Cluck sở hữu thân hình mũm mĩm cùng giọng hát cao vút. Sau này, cô gà mái còn xuất hiện trong 6 bộ phim hoạt hình ngắn khác của Walt Disney. Ảnh: Disney. Alan-A-Dale trong Robin Hood (1973): Tác phẩm hoạt hình bắt đầu bằng những câu hát của chú gà trống đỏm dáng Alan-A-Dale, giới thiệu câu chuyện về Robin Hood. Đó là huyền thoại về một người hùng thảo khấu, chuyên cướp của người giàu đem cho kẻ nghèo. Với cây đàn mandolin trên tay, Alan-A-Dale luôn xuất hiện đúng lúc để cất cao giọng hát, dẫn dắt câu chuyện đầy hấp dẫn. Bài hát Not in Nottingham của chú là một trong những điểm sáng của phần nhạc phim. Ảnh: Disney. Chicken trong loạt Cow and Chicken (1995 - 2004): Cow and Chicken là loạt phim hoạt hình hài hước nhưng không kém phần kỳ lạ bởi phần nội dung còn mang tính tục tĩu. Gà (Chicken) và Bò (Cow) là hai anh em, có cha mẹ vốn là... con người. Những chuyến phiêu lưu của hai anh em thường xuyên chứa đựng các tình tiết nhạy cảm, khiến người xem “cười ra nước mắt”. Cow and Chicken vốn được giới phê bình đánh giá rất cao và từng giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ sau khi ra mắt. Ảnh: Outnow. Ginger trong Chicken Run (2000): Phi đội gà bay là một trong những tác phẩm thành công nhất của Aardman - xưởng hoạt hình chuyên thực hiện phim theo phong cách stop-motion. Gây ấn tượng trong nhóm nhân vật có cô gà mái Ginger (Julia Sawalha), người luôn mang niềm tin mãnh liệt rằng gà có thể bay ra khỏi lồng nếu chăm chỉ luyện tập. Nhận sự hỗ trợ của anh chàng gà trống Rocky (Mel Gibson), Ginger đã lên một kế hoạch chạy trốn cực kỳ chi tiết cho cả bầy. Với các nhân vật mang tạo hình ngộ nghĩnh và cốt truyện hấp dẫn, Chicken Run chinh phục nhiều thế hệ khán giả và nhận đề cử từ giải thưởng Quả cầu vàng. Ảnh: Fox. Chicken Little trong Chicken Little (2005): “Chú gà bé bỏng” Chicken Little bị một quả sồi rơi trúng đầu, nhưng làm ầm lên vì tưởng rằng đó là một mảnh vỡ của bầu trời. Sự kiện khiến cậu suốt ngày bị cười nhạo và bêu riếu. Để gỡ gạc thanh danh, gà con quyết tâm dấn thân vào chuyến phiêu lưu lý thú, đem tới nhiều tiếng cười cho khán giả. Thu hơn 300 triệu USD tại phòng vé, Chicken Little giúp xưởng hoạt hình Walt Disney lấy lại phong độ sau một vài năm không có được nhiều thành công như ý muốn. Ảnh: Disney. Robot Chicken trong Robot Chicken (2005 - nay): Đây là loạt phim hoạt hình stop-motion do Seth Green cùng Matthew Senreich sáng tạo. Tựa đề tác phẩm được đặt theo tên một món ăn mà hai người dùng tại nhà hàng Trung Quốc trong lúc đang phát triển kịch bản. Chú gà trong Robot Chicken khá đặc biệt vì nó vốn là một robot có thể phóng tia laser. Phim từng giành một giải Annie và 5 giải thưởng Emmy. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng loạt phim quá bạo lực và không thực sự phù hợp với trẻ em. Ảnh: Outnow. Reggie và Jake trong Free Birds (2013): Do đạo diễn Jimmy Hayward thực hiện, Free Birds xoay quanh hai chú gà tây kỳ lạ: một Reggie (Owen Wilson) khác biệt tới nỗi bị đồng loại xa lánh, và một Jake (Woody Harrelson) thích sử dụng cơ bắp hơn là đầu óc, đôi lúc có những hành động và suy nghĩ điên rồ. Dẹp bỏ những tranh cãi cá nhân, chúng leo lên cỗ máy thời gian của loài người để trở về quá khứ thay đổi lịch sử, nhằm giúp loài gà tây không còn bị “đưa lên đĩa” mỗi dịp Lễ Tạ ơn. Ảnh: Relativity Media. Heihei trong Moana (2016): Bom tấn hoạt hình mới nhất của Walt Disney là chuyến hành trình vượt biển đi tìm hòn đảo huyền bí để thực hiện nhiệm vụ với tổ tiên của cô gái trẻ Moana (Auli'i Cravalho). Đồng hành cùng cô gái trong suốt chuyến đi có người bạn gà “bất đắc dĩ” Heihei (Alan Tudyk). Với đôi mắt không bình thường, chú thường xuyên không mổ trúng thức ăn, rất hay đưa chủ nhân vào tình thế khốn đốn. Nhân vật Heihei hài hước chính là một trong những điểm nhấn giúp Moana lấy được tiếng cười từ khán giả theo dõi bộ phim. Ảnh: Disney.

