Khắc Việt đắm đuối hôn vợ DJ trong đám cưới tại HN

Sau lễ ăn hỏi diễn ra ngày 11/3 và lễ cưới tại quê nhà của Khắc Việt là Yên Bái vào 24/3, nam ca sĩ cùng vợ - DJ Thanh Thảo – tổ chức tiệc cưới tại Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Theo danh sách khách mời Khắc Việt tiết lộ trước khi lễ cưới diễn ra, tham dự ngày trọng đại của vợ chồng anh là những đồng nghiệp nổi tiếng như ca sĩ Tuấn Hưng, vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Trung Quân Idol, Bảo Anh, Cao Thái Sơn, Miu Lê, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Quốc Thiên… Vợ chồng Khắc Việt chụp hình cùng em trai. Khắc Hưng có nhiều sáng tác nổi tiếng như Sau tất cả, Ghen... Năm 2017, anh đảm nhận vai trò sản xuất album Tâm 9 của Mỹ Tâm. Cô dâu Thanh Thảo sinh năm 1992, làm nghề DJ và sở hữu gương mặt xinh đẹp, gợi cảm. Chia sẻ về vợ, Khắc Việt khen ngợi: “Qua quá trình làm quen, tiếp xúc và tìm hiểu nhiều về cuộc sống của đối phương, tôi biết rằng cô ấy là người rất chịu khó, chăm chỉ. Đặc biệt, cô ấy biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của tôi”. Khắc Việt sinh năm 1987, quê Yên Bái. Anh trở nên nổi tiếng vào năm 2009 với ca khúc đầu tay mang tên Quên. Nam ca sĩ có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Yêu lại từ đầu, Như vậy nhé, Em thế nào, Chỉ anh hiểu em… Âm nhạc của anh thường thuộc thể loại pop, ballad và do chính anh sáng tác. Trong ngày vui, Khắc Việt thể hiện ca khúc Ngày cưới. Bài hát này từng được anh và Hương Tràm hát cùng nhau trong nhiều chương trình. Bài hát với giai điệu ngọt ngào, ca từ lãng mạn là một trong những sản phẩm được yêu mến của nam ca sĩ. Khoảnh khắc ngọt ngào trong tiệc cưới khi cô dâu, chú rể trao nhẫn và hứa sẽ chăm sóc, đi cùng nhau đến suốt cuộc đời. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong tiếng reo hò, vỗ tay chúc mừng của người thân, bạn bè. Tuấn Hưng góp vui với ca khúc Nắm lấy tay anh. Đây cũng là lời chúc với mong ước cả hai sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua mọi khó khăn mà anh gửi tới người em thân thiết và vợ. Nhiều đồng nghiệp của Khắc Việt như Hồ Hoài Anh, Hoàng Tôn, The Men... đã có mặt tại buổi tiệc để chúc mừng vợ chồng anh. Tuấn Hưng là đàn anh thân thiết của chú rể. Cả hai từng song ca ca khúc Sao không cho nhau. Khắc Việt cũng mời đàn anh góp mặt trong đêm nhạc Yêu diễn ra năm 2014. Hồng Quế xuất hiện cùng con gái tại đám cưới Khắc Việt. Cô cho biết ít khi để con xuất hiện trước truyền thông, trừ những sự kiện của bạn bè thân thiết. Một trong những ca khúc nổi tiếng của The Men là Chính là anh do Khắc Việt sáng tác. Sau nhiều lần hợp tác cùng nhau, bộ đôi góp mặt trong ngày trọng đại của đồng nghiệp. Xem video "Tiệc cưới của Khắc Việt". Nguồn Youtube:

