Kết cục bẽ bàng của những sao nam bỏ vợ chạy theo tình nhân

Đào Đại Vũ - Quách Thiện Ni

Quách Thiện Ni và Đào Đại Vũ xảy ra tin đồn tình cảm vào năm 2007, khi cả hai đóng chung phim Cảnh sát. Thời điểm đó, Quách Thiện Ni bị xem như “hồ ly tinh” vì Đào Đại Vũ đã có vợ. Trước sức ép của công chúng, Sao nam Hoa ngữ Đào Đại Vũ vẫn quyết bênh vực Quách Thiện Ni và ly dị luôn cả vợ. Phía TVB ngay lập tức can thiệp bằng cách đóng băng hoạt động của Đào Đại Vũ, khán giả màn ảnh nhỏ cũng lập phong trào tẩy chay Đào Đại Vũ vì trách anh là kẻ phụ tình. Trả giá đắt bằng sự nghiệp là thế nhưng Đào Đại Vũ vẫn không thể đến được với Quách Thiện Ni. Nàng nhanh chóng bỏ đi theo người đàn ông khác khiến chàng tức giận lên báo công khai phê phán và... chửi thề. Sau này, Đào Đại Vũ chuyển sang Trung Quốc đóng phim, Quách Thiện Ni cũng từ chối tất cả những lời mời đóng chung phim với Đào Đại Vũ. Tài tử Hong Kong Đào Đại Vũ và Quách Thiện Ni thời còn đóng chung phim TVB. Trương Nghệ Mưu - Củng Lợi

Năm 1987, khi đóng vai chính trong bộ phim Cao lương đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi đã bị "tiếng sét ái tình" với vị đạo diễn nổi tiếng màn ảnh Hoa ngữ. Lương duyên gặp gỡ mở đầu cho chuyện tình ngang trái, bởi vì yêu, vị đạo diễn họ Trương dứt tình với người vợ và cô con gái còn đang chập chững để đắm trong men tình ái với cô đào kém mình 15 tuổi. Thời điểm đó, câu chuyện tình của Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu gây xôn xao trong dư luận và là đề tài trên nhiều mặt báo, nhưng bất chấp những áp lực từ dư luận, Củng Lợi từng thú nhận: "Chúng tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để được ở bên nhau, vì tình cảm này hoàn toàn thuận theo tự nhiên". Vượt qua tất cả để đến với nhau, nhưng năm 1995, Trương Nghệ Mưu bất ngờ tuyên bố chia tay Củng Lợi sau 8 năm gắn bó "già nhân ngãi, non vợ chồng". Cả hai nhân vật chính đều quyết giữ im lặng và không một lời giải thích về lý do tan vỡ, khiến dư luận không khỏi tò mò. Tuy nhiên, người trong giới ai cũng biết rằng, sau một loạt những vai diễn thành công dưới bàn tay Trương, Củng Lợi đã rời ông để tìm kiếm cơ hội với các đạo diễn khác. Vương Chí Phi và Trương Hâm Nghệ

Vương Chí Phi và Trương Hâm Nghệ vốn là cặp đôi “phim giả tình thật”, tuy tuổi tác cách nhau 16 năm nhưng vẫn không phải là trở ngại cho tình yêu của hai người. Vương Chí Phi thậm chí còn không tiếc ly hôn với người vợ trước của mình để cùng Trương Hâm Nghệ duy trì tình cảm. Vương Chí Phi còn dùng mối quan hệ và uy tín của mình để kiếm về không ít kịch bản cho Trương Hâm Nghệ, giúp cô dần dần nổi tiếng. Nhưng đến tháng 3 năm 2012, Vương Chí Phi lại đơn phương tuyên bố chi tay với Trương Hâm Nghệ trên mạng sau mối tình kéo dài 7 năm. Khi dư luận chưa kịp hiểu lý do chia tay, bất ngờ, Trương Hâm Nghệ tuyên bố đang say nắng đạo diễn Dương Thụ Bằng.

