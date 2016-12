Kết bất ngờ cho chuyện tình tỷ phú Hoàng Kiều - Ngọc Trinh

Câu chuyện tình cảm của Ngọc Trinh và bạn trai tin đồn - tỷ phú Hoàng Kiều hiện đang trở thành chủ để "hot", nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Dù không xác nhận chuyện hẹn hò tỷ phú Hoàng Kiều nhưng mọi người đều nhận ra rằng "nữ hoàng nội y" đang vô cùng hạnh phúc bởi những bức ảnh bị rò rỉ trong thời gian qua.

Con trai 'dẹp loạn', cái kết bất ngờ cho chuyện tình tỷ phú Hoàng Kiều và Ngọc Trinh? Cũng không thể phủ nhận một điều rằng, chuyện Ngọc Trinh yêu người đàn ông giàu có, hơn hẳn cô 45 tuổi là một sự thật gây "chấn động". Hết người trong cuộc lên tiếng rồi cả những người thân, bạn bè, thậm chí đồng nghiệp cũng đưa ra những phản hồi nhằm bênh vực "tuổi tác không quan trọng". Sau bao ồn ào chưa có hồi kết, Sammy Hoàng - con trai tỷ phú Hoàng Kiều mới đây đã lên tiếng nhằm "dẹp loạn" những lời bình luận, phán xét của dư luận. Theo đó, người đàn ông này viết, "Tốt hay xấu, chỉ cần mỉm cười, bạn sẽ có rất nhiều điều để phải cảm tạ". Con trai tỷ phú Hoàng Kiều chính thức lên tiếng "dẹp loạn".

Đoạn trạng thái của Sammy Hoàng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều người ủng hộ và đồng tình với suy nghĩ của con trai tỷ phú Hoàng Kiều và cho rằng, tình yêu không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận thôi, quan trọng hai người yêu nhau, tuổi tác không còn là khoảng cách.

Trước đó, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hết lòng ngợi khen "Gà trống nuôi con ngày xưa. Ngày nay với bảy người con yêu thương hạnh phúc tràn ngập. Chưa bao giờ thấy bố chồng mình hạnh phúc như lúc này" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đồng thời, trong đoạn bình luận, khi một người bạn hỏi "Bạn có ủng hộ mối quan hệ của bố chồng và Ngọc Trinh không?" thì chị đáp "Nếu 2 người họ đến với nhau họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì đấy là quyền tự do cá nhân của họ, mình không có lý do gì để can thiệp, ủng hộ hay không ủng hộ. Hơn nữa mình cũng chỉ là con dâu!".

Mời quý độc giả xem video về Ngọc Trinh (nguồn VTC):