Kelvin Khánh rước dâu bằng mô tô trong đám cưới với Khởi My

Sáng ngày 23/11, đám cưới của Khởi My - Kelvin Khánh được tổ chức sớm hơn một ngày so với thông báo trước đó. Sau nghi lễ tại nhà cô dâu, chú rể rước dâu bằng mô tô. Chú rể Kelvin Khánh dẫn đầu đoàn rước dâu bằng mô tô thay vì ô tô như thông thường. Kelvin Khánh vốn thường xuyên sử dụng mô tô để đi lại. Anh cũng chở Khởi My bằng mô tô mỗi khi đi chơi. Hình ảnh cô dâu Khởi My ôm chặt chú rể Kelvin Khánh trong lễ rước dâu khiến nhiều người đi đường chú ý. Khởi My tươi rói bên mẹ ruột trong đám cưới vào sáng ngày 23/11. Nữ ca sĩ và chồng đã thực hiện các nghi lễ truyền thống trước sự chứng kiến của người thân. Khởi My diện chiếc váy cưới trắng lộng lẫy còn Kelvin Khánh bảnh bao trong trang phục vest. Đôi uyên ương bắt đầu yêu nhau vào cuối năm 2013 nhưng giữ kín chuyện hẹn hò cho đến khi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 4/2017. Trong ngày trọng đại, Khởi My và Kelvin Khánh luôn nhí nhảnh bên nhau như thường thấy. Mẹ của Khởi My trao vòng vàng tặng con rể. Trước hôn lễ, Kelvin Khánh vốn rất được lòng mẹ vợ. Khởi My hơn Kelvin Khánh 4 tuổi nhưng cả hai trông vẫn rất đẹp đôi bên nhau. Cô dâu chú rể lắng nghe lời dặn dò của người thân trong đám cưới.Khởi My và Kelvin Khánh tổ chức hôn lễ vào sáng ngày 23/11 với sự tham gia của người thân và kín tiếng với truyền thông. Khởi My cười rạng rỡ trong đám cưới. Sau khi tiến hành các nghi lễ truyền thống, Khởi My và Kelvin Khánh sẽ tổ chức tiệc cưới tại TP HCM. Gia đình không tiết lộ địa điểm hôn lễ vì muốn sự riêng tư. (Ảnh trong bài: Fanpage Kelvin Khánh và Khởi My - vợ chồng bá đạo) Xem video "Đám cưới Khởi My - Kelvin Khánh". Nguồn: Thể thao văn hóa:

