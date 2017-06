Kaity Nguyễn và Will làm tiệc đính hôn vào ngày 17/6?

Hình ảnh cặp đôi Will và Kaity đi thử đồ tại tiệm đồ của Lý Quí Khánh. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ với Zing.vn, Hoàng Rapper xác nhận: "Tôi được mời dẫn chương trình cho tiệc đính hôn của Kaity và Will. Tiệc đính hôn diễn ra vào lúc 18h ngày 17/6 tại một trung tâm tiệc cưới - nơi đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu dự án phim Em chưa 18".

Trong khi đó, liên lạc với Will, nam ca sĩ từ chối trả lời về tin sắp đính hôn với bạn gái 18 tuổi.

Đại diện của Kaity Nguyễn trả lời Zing.vn: "Sự kiện ngày 17/6 thực chất chỉ là buổi ra mắt MV mới của cả hai theo concept tiệc đính hôn. MV đã quay ở Đà Lạt vào tháng trước. Cả hai còn trẻ nên chưa nghĩ đến chuyện cưới xin đâu". Cặp đôi bén duyên sau khi hợp tác phim Em chưa 18.

Kaity Nguyễn bén duyên với điện ảnh qua phim Em chưa 18. Diễn xuất của cô ấn tượng, thuyết phục người xem dù lần đầu đóng phim. Cô và Will vướng tin đồn phim giả tình thật ngay trong quá trình quay phim.

Sau khi phim hoàn thành, cả hai vẫn quấn quýt bên nhau. Will từng thừa nhận với Zing.vn về việc mình đang tìm hiểu Kaity. Tình yêu của cả hai nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên.

