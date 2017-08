Justin Bieber trở lại: Đường nào cũng về "làm vua"

Không giống nhiều đồng nghiệp, thường sẽ biến mất một thời gian để nghỉ ngơi hoặc giảm sức hút sau chuỗi hoạt động, tên tuổi Justin Bieber vẫn xuất hiện liên tục kể từ khi khép lại thời kỳ của album Purpose.

Nam ca sĩ là ngôi sao duy nhất sở hữu hai ca khúc lấp đầy vị trí 1 và 2 trên Billboard Hot 100 nhiều hơn ba tuần, đồng thời còn góp phần giúp Despacito đang trên đà phá kỷ lục của One Sweet Day (Mariah Carey ft. Boyz II Men) cho danh hiệu là đĩa đơn thống trị Billboard Hot 100 lâu nhất: 16 tuần.

Dự báo doanh số tuần qua cho thấy Despacito sẽ có thêm một tuần quán quân, nâng tổng số lên 15 tuần và chỉ còn kém bản hit của Mariah Carey một tuần.

Tuy nhiên, với sự trở lại của Justin Bieber vào ngày hôm qua, giới quan sát dự đoán cục diện có thể thay đổi vào "phút thứ 89" nếu Despacito (bản remix) bị vượt mặt bởi chính một trong những chủ nhân của nó.

Qua rồi thời làm "trai hư", Justin Bieber chính là thế lực đáng gờm tại làng nhạc Mỹ. Ảnh: Twitter.

Thắng lợi tuyệt đối

Có hai trường hợp xảy ra trong các tuần tiếp theo. Justin Bieber sẽ sở hữu một trong hai ca khúc thống trị lâu nhất trên Billboard Hot 100, hoặc sẽ tự tay ngăn chặn điều này để tiếp tục gom về thành tích khác cho mình.

Lịch sử âm nhạc từng chứng kiến nhiều ca khúc kỳ vọng soán ngôi One Sweet Day nhưng đều thất bại. Trong suốt 20 năm qua, đây vẫn là ca khúc dẫn đầu với 16 tuần, trong khi vị trí thứ hai chỉ dừng lại ở con số 14.

We Belong Together và I Gotta Feeling là hai trong số những ca khúc ăn khách của thập niên 2000, đại diện cho sự vực dậy của Mariah Carey và đỉnh cao sự nghiệp của ban nhạc The Black Eyed Peas, song cuối cùng đều thua One Sweet Day hai tuần.

Điều tương tự cũng xảy đến với Uptown Funk vào năm 2015. Bản hit hợp tác giữa Mark Ronson và Bruno Mars đang có tiềm năng soán ngôi One Sweet Day ở tuần 14 thì đột nhiên bị dừng lại bởi See You Again. Sức hút phòng vé của bom tấn Furious 7 đã giúp ca khúc nhạc phim vươn lên thống trị.

Do đó, thành công của Despacito một lần nữa khiến người yêu nhạc xôn xao. Mọi lợi thế đang nghiêng về bản hit của bộ ba Louis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber khi thời khắc đã đến gần.

Nhờ góp giọng trong ca khúc và giúp nó có sức ảnh hưởng tại Mỹ, 1/3 công trạng vẫn thuộc về Justin Bieber và giúp anh có khả năng là nghệ sĩ hiếm hoi có 16 tuần liên tiếp thống trị Billboard Hot 100.

Justin Bieber sẽ ngăn chặn điều này?

Phát hành single Friends vào chiều thứ 5 theo giờ Mỹ, người hùng mà cộng đồng fan Mariah Carey đang chờ đợi (vì không muốn One Sweet Day bị soán ngôi) hoá ra lại là Justin Bieber. Điều này đồng nghĩa với việc anh dù có đi đường nào thì cũng sẽ là "vua" của Billboard Hot 100 trong thời gian sắp tới.

Hoàng tử nhạc pop đang đứng giữa hai chiến tuyến: chèo lái con tàu đưa Despacito đến con số thứ 16 vinh quang hoặc tự mình lội ngược dòng. Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, Friends sẽ là single thứ ba liên tiếp của Justin Bieber (hay có sự góp mặt của anh) đạt hạng nhất - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với ca sĩ solo.

Nhưng xét theo tình hình hiện tại, cơ hội để Friends xác lập cột mốc mới xem ra khá mong manh. Billboard sẽ tổng hợp lượt nghe, xem và doanh số ca khúc vào nửa đêm thứ năm và rạng sáng thứ sau để xếp hạng cho tuần tiếp đó. Vậy nên ngay từ bây giờ, dù ở tuần thứ 14, Despacito đã nắm chắc vị trí quán quân thứ 15 vào tuần sau.

Bìa của đĩa đơn Friends.

Trong khi đó, Friends lại được hãng đĩa của Justin Bieber phát hành vào hai giờ chiều ngày thứ 5 theo giờ Mỹ, và chỉ còn đúng 12 giờ đồng hồ để chốt số liệu trong tuần vừa qua, cũng được tính là tuần đầu tiên Friends ra mắt.

Và dĩ nhiên, cơ hội sẽ dành cho ca khúc vào tuần ra mắt thứ hai, tuần mà Despacito đang có cơ hội sẽ chạm đến con số 16, sánh ngang với kỷ lục của One Sweet Day của hai huyền thoại Mariah Carey và Boyz II Men.

Hoàng tử nhạc pop vẫn đủ khả năng để tự tay chấm dứt thời kỳ thống trị của Luis Fonsi và Daddy Yankee nếu muốn (trong điều kiện được quảng bá hợp lý). Sau tất cả, Justin Bieber chính là cái tên sẽ làm thay đổi lịch sử âm nhạc hay sự nghiệp của anh trong hai tuần nữa.