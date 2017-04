Jennifer Lopez dính chặt tình mới sau vài tuần hẹn hò

Mới chỉ hẹn hò được vài tuần nhưng xem ra mối quan hệ của Jennifer Lopez và Alex Rodriguez khăng khít như đã là của nhau từ lâu. (Ảnh: GC Images) Trong thời gian ngắn ngủi quen nhau, cặp đôi này luôn tay trong tay khắp nơi từ nhà New York, Los Angeles, Miami tới Bahamas. (Ảnh:TheImageDirect) Trong một cuộc phỏng vấn với The View, cựu ngôi sao bóng chày hết lời ca ngợi bạn gái mới: “Cô ấy là một cô gái tuyệt vời, một trong những người thông minh nhất mà tôi từng gặp và là một người mẹ tốt”. Alex còn tiết lộ J.Lo là một người rất giản dị và yêu những điều giản dị. (Ảnh:TheImageDirect) Nữ hoàng nhạc Latin có vẻ rất nghiêm túc với mối quan hệ với A.Rod nên cô đã cho anh ra mắt mẹ mình trong một chuyến đi chơi New York. (Ảnh: AKM-GSI) Trong suốt chuyến đi chơi, nữ ca sĩ 47 tuổi luôn miệng tươi cười bên cạnh người tình kém cô 6 tuổi. (Ảnh: AKM-GSI) Trước đó, A.Rod cũng giới thiệu bạn gái mới với chị gái, và cô này còn gọi Jennifer là em dâu rất thân tình. Ngày 31/3/2017, trong chương trình The View, Alex Rodriguez công khai đang hẹn hò với Jennifer Lopez dù thông tin họ cặp kè đã có trên báo từ ngày 8/3. (Ảnh: startraksphoto)

