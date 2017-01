Janet Jackson hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 50

Giọng ca The Way Love Goes và chồng, tỷ phú Wissam Al Mana vỡ òa trong niềm vui sướng khi con trai Eissa Al Mana chào đời.



Janet đã trải qua một ca sinh nở an toàn và thoải mái, đại diện của cô cho biết.

Janet Jackson sinh con trai đầu lòng ở tuổi 50. (Ảnh: Xposurephotos)

Kể từ khi mang thai, nữ ca sĩ 50 tuổi tuyệt giao với showbiz cho tới cuối tháng 11 cô mới xuất hiện trở lại và tiết lộ cho mọi người biết mình vẫn ổn.

Tuy nhiên bộ dạng của Janet Jackson khi mang thai đã thay đổi chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Ngôi sao pop biến dạng vì tăng cân không kiểm soát.

Anh trai Janet, Jermaine tin tưởng em gái mình sẽ là một bà mẹ hoàn hảo bởi Janet là người rất nghiêm khắc.

Hai vợ chồng Janet Jackson dạo phố khi cô mang thai. Khó ai có thể nhận ra nữ ca sĩ nổi tiếng trong thời kỳ cô mang bầu. (Ảnh: Xposurephotos)