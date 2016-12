Huyền My phản ứng sao khi bị “lôi vào” scandal của Kỳ Duyên?

Trên nhiều trang mạng, không ít ý kiến cho rằng, chính Huyền My là "người đứng sau" các scandal gần đây của Hoa hậu Kỳ Duyên, trong đó có loạt ảnh Hoa hậu sinh năm 1996 hút thuốc và chơi "bóng cười". Tuy nhiên, những ý kiến nói trên đều không có căn cứ.

Được biết, không chỉ Huyền My và cả người thân của cô cũng bị các "nick ảo" trên mạng xã hội gửi bình luận phản cảm hoặc gửi tin nhắn chỉ trích với những lời lẽ thiếu văn hóa.

Á hậu Huyền My khá chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Ảnh: FBNV

"Đáp trả" những ồn ào của dư luận, Á hậu Huyền My tỏ ra khá bình tĩnh. Trên trang cá nhân, Huyền My tiếp tục cập nhật thông tin các hoạt động thiện nguyện. Facebooker H.P bình luận ám chỉ tới "scandal Kỳ Duyên hút thuốc và chơi bóng cười": "Trong khi đó, ngược lại, bạn kia đang say mê với thuốc lá và bóng cười, hú hí nhau ở quán bar", thì Huyền My bình tĩnh trả lời: "Đừng lôi người khác vào ạ... Em cảm ơn anh".

Như báo điện tử Thể thao & Văn hóa đã thông tin, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn trả lời quan điểm về " scandal Kỳ Duyên hút thuốc và chơi bóng cười": "Cục NTBD đang yêu cầu BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam xử lý nghiêm những hình ảnh phản cảm nơi công cộng của Hoa hậu Kỳ Duyên".

Còn báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 - thì cho hay: "Sắp tới, BTC sẽ có một cuộc họp bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng về sự việc nói trên".

>>> Xem clip Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc (Nguồn: VTC):