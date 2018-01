Huyền My diện váy xẻ đùi cao táo bạo, quyến rũ hút mắt

Tối 21/1, xuất hiện trong một sự kiện, Á hậu Huyền My gây chú ý với vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào. NTK Phạm Đặng Anh Thư dành cho Huyền My chiếc đầm gợi cảm với các đường xẻ ngực và xẻ đùi táo bạo. Cô nàng cẩn trọng trong các tư thế chụp hình, khi di chuyển để tránh việc lộ nội y gây phản cảm. Hình ảnh Huyền My duyên dáng, nữ tính trong chiếc đầm quyến rũ. Chiếc váy giúp tôn vóc dáng yêu kiều của Á hậu Việt Nam 2014. Sự xuất hiện của Huyền My thu hút sự chú ý của nhiều người góp mặt.Á hậu Huyền My thân thiện chụp ảnh tự sướng cùng mọi người. Được biết, trong năm 2018, Huyền My thử sức mình trong lĩnh vực thời trang. Người đẹp tham gia thiết kế bộ sưu tập áo dài khi kết hợp cùng một thương hiệu. Cũng trong ngày hôm qua, người đẹp tất bật chạy show hai sự kiện. Trước đó, cô diện chiếc đầm vàng gợi cảm tham dự một sự kiện. Trang phục của NTK Lê Thanh Hòa mang đến cho Huyền My vẻ đẹp quyền lực, thướt tha. Huyền My chọn phong cách búi tóc cao và trang điểm trong suốt tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Cô nàng cũng chọn phụ kiện là đôi bông tai đá quý có hình những giọt nước được đính kết như một đóa hoa để tạo điểm nhấn. Hiện tại, Huyền My là một trong những người đẹp đắt show sự kiện, đại sứ bậc nhất hiện nay. Xem clip "Huyền My tiết lộ những bí mật về bản thân". Nguồn Youtube:

Tối 21/1, xuất hiện trong một sự kiện, Á hậu Huyền My gây chú ý với vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào. NTK Phạm Đặng Anh Thư dành cho Huyền My chiếc đầm gợi cảm với các đường xẻ ngực và xẻ đùi táo bạo. Cô nàng cẩn trọng trong các tư thế chụp hình, khi di chuyển để tránh việc lộ nội y gây phản cảm. Hình ảnh Huyền My duyên dáng, nữ tính trong chiếc đầm quyến rũ. Chiếc váy giúp tôn vóc dáng yêu kiều của Á hậu Việt Nam 2014. Sự xuất hiện của Huyền My thu hút sự chú ý của nhiều người góp mặt. Á hậu Huyền My thân thiện chụp ảnh tự sướng cùng mọi người. Được biết, trong năm 2018, Huyền My thử sức mình trong lĩnh vực thời trang. Người đẹp tham gia thiết kế bộ sưu tập áo dài khi kết hợp cùng một thương hiệu. Cũng trong ngày hôm qua, người đẹp tất bật chạy show hai sự kiện. Trước đó, cô diện chiếc đầm vàng gợi cảm tham dự một sự kiện. Trang phục của NTK Lê Thanh Hòa mang đến cho Huyền My vẻ đẹp quyền lực, thướt tha. Huyền My chọn phong cách búi tóc cao và trang điểm trong suốt tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Cô nàng cũng chọn phụ kiện là đôi bông tai đá quý có hình những giọt nước được đính kết như một đóa hoa để tạo điểm nhấn. Hiện tại, Huyền My là một trong những người đẹp đắt show sự kiện, đại sứ bậc nhất hiện nay. Xem clip "Huyền My tiết lộ những bí mật về bản thân". Nguồn Youtube: