Huyền My cùng hàng nghìn fan nhiệt tình cổ vũ Sơn Tùng M-TP

Trong đêm nhạc diễn ra ngày 17/6 tại thủ đô Hà Nội, Sơn Tùng M-TP là ca sĩ biểu diễn cuối cùng và cũng là người được mong chờ nhất. Trong sự kiện được tổ chức trước đó 1 ngày, anh gây chú ý khi xuất hiện với chiếc áo vest dáng rộng, đậm chất "ông ngoại". Tuy nhiên, ở đêm diễn này, nam ca sĩ tông xuyệt tông trắng và mặc trang phục thể thao trẻ trung. Sơn Tùng khuấy động sân khấu bằng phong cách âm nhạc cá tính, đậm chất Kpop thường thấy. Phía dưới, hàng nghìn khán giả không ngừng reo hò, gọi tên thần tượng. Trong số đó, có rất nhiều fan bắt xe từ những tỉnh xa như Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định… tới đêm nhạc và cầm theo banner, hình ảnh của giọng ca Em của ngày hôm qua. Đặc biệt, khoảng giữa chương trình, Á hậu Huyền My bất ngờ xuất hiện. Cô ngồi bệt xuống nền sân vận động và nhiệt tình cổ vũ cho các ca sĩ biểu diễn trên sân khấu. Người đẹp chia sẻ cô đặc biệt yêu thích nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Trong tiết mục của giọng ca sinh năm 1994, Huyền My hưởng ứng nhiệt tình không kém người hâm mộ có mặt ở khán đài. Hồ Ngọc Hà khoe vẻ nóng bỏng với những màn vũ đạo đẹp mắt. Trong đêm nhạc cô cũng giới thiệu tới khán giả ca khúc mới mang tên của chính mình là Hồ Ngọc Hà. Hoàng Thuỳ Linh mở màn tiết mục của mình bằng một ca khúc nhạc ngoại mang tên Break The Rules. Nữ ca sĩ khuấy động sân khấu bằng màn vũ đạo nóng bỏng, gợi cảm. Hoàng Thùy Linh tâm sự mỗi lần đứng trên sân khấu Hà Nội, nơi cô sinh ra và lớn lên, cô đều cảm thấy rất xúc động. Tại đây, giọng ca Bánh trôi nước cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì đã lâu không phát hành ca khúc mới và hứa hẹn sẽ sớm tung ra sản phẩm mới. Dù đã qua thời điểm Tết nhưng khi thể hiện ca khúc Bao giờ lấy chồng, Bích Phương vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Ca khúc được remix với giai điệu trẻ trung, sôi động, phù hợp với không khí mùa hè. Nữ ca sĩ còn xuống phía dưới và giao lưu với khán giả. Min mang đến ca khúc đã gây chú ý thời gian qua là Có em chờ. Đây là bài hát đã giúp nữ ca sĩ gặt hái nhiều thành công. Ngoài 3 ca khúc solo, Min còn song ca bản hit Ghen cùng Erik. Điểm đặc biệt ở tiết mục này là nam ca sĩ sinh năm 1997 xuất hiện từ chiếc hộp ảo thuật. Cặp đôi sau đó kết thúc tiết mục bằng một cảnh ôm tình tứ khiến khán giả reo hò thích thú. Sau 2 tiết mục sôi động mang tên Em chưa 18 và Mình là gì của nhau, Lou Hoàng cùng Only C hoà giọng trong bản ballad Não cá vàng. Trong dịp hiếm hoi gặp khán giả thủ đô, Only C không quên thể hiện ca khúc gây sốt thời gian qua Yêu là tha thu. Suni Hạ Linh mở màn chương trình với 3 ca khúc Do What Do Want, Cảm nắng và Em đã biết phiên bản remix. Chia sẻ về lý do chọn Do What Do Want để mở màn, giọng ca trẻ cho biết đây là ca khúc cô rất yêu thích với thông điệp ý nghĩa về sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm làm được những việc mình mong muốn. Kai Đinh thể hiện ca khúc Điều buồn nhất, Phải có em và Bae. Trong đó, Điều buồn nhất là ca khúc được nhiều khán giả trẻ yêu thích. Trên sân khấu thủ đô, Kai Đinh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trẻ bằng cách hát theo bài hát.

