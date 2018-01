Hương Tràm và Min nổi bật trên thảm đỏ Zing Music Awards 2017

Tối 23/1, thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc Zing Music Awards 2017 tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với sự có mặt của những nghệ sĩ được yêu thích hàng đầu hiện nay. Hương Tràm quyến rũ với đầm đính kết. Nữ ca sĩ gốc Nghệ An có một năm bứt phá cùng hit đình đám Em gái mưa. Tại giải thưởng năm nay, Hương Tràm nhận được đề cử Nghệ sĩ của năm. Ca khúc Em gái mưa có tới hai đề cử: Bài hát của năm và MV của năm. Ngoài ca sĩ Hương Tràm, nhiều sao Việt cũng góp mặt. Nam ca sĩ Đức Phúc với phong cách điệu đà so với ngày thường. Đức Phúc là hiện tượng mạng xã hội những ngày qua sau thành công tại Ơn giời, cậu đây rồi. Trên thảm đỏ, Min được chú ý ngay khi xuất hiện. Cô nổi bật với phong cách kín đáo. Min là nữ ca sĩ nắm giữ nhiều đề cử tại Zing Music Awards năm nay. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng phong cách của Min có nét giống Taeyeon (SNSD). Cô là ca sĩ trẻ được yêu thích hàng đầu hiện nay. Suni Hạ Linh, giọng ca được yêu mến cùng ca khúc Cảm nắng với phong cách trẻ trung trên thảm đỏ. Cảm nắng cũng nằm trong đề cử hạng mục Ca khúc R&B/ Soul được yêu thích. Chí Thiện với phong cách cầu kỳ trên thảm đỏ. Anh nhận được sự cổ vũ của đám đông khán giả ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ Zing Music Awards. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh có mặt từ khá sớm. Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật âm nhạc của Zing Music Awards 2017 - nhạc sĩ Nguyễn Cường với phong cách trẻ trung, năng động quen thuộc. Ông là người theo sát sự phát triển của nhạc Việt trong những năm qua. Bốn cô gái của LipB. Dù không có đề cử tại Zing Music Awards 2017, LipB vẫn được đánh giá là nhóm nhạc tiềm năng của Vpop. Vợ chồng Lý Hải, Minh Hà diện tông trắng trên thảm đỏ. Không còn là tên tuổi trẻ nhưng Lý Hải luôn sở hữu lượng fan trung thành trong những năm qua. Ca sĩ Hoàng Tôn bảnh bao trên thảm đỏ Zing Music Awards. Trong đêm Gala trao giải của Zing Music Awards 2014, Bảo Anh và Hoàng Tôn sẽ có màn kết hợp thú vị trong ca khúc Mình yêu nhau bao lâu. MC quen thuộc của Zing Music Awards 2017 - Trấn Thành. Trấn Thành tự hào khi có đến 5 năm liên tục được trở thành "host" của giải thưởng âm nhạc danh giá. Will một mình đến thảm đỏ. Will có một năm 2017 thành công ở lĩnh vực điện ảnh. Nam ca sĩ Lê Hiếu phong độ trên thảm đỏ. Anh sẽ có màn kết hợp đầy thú vị trên sân khấu Zing Music Awards 2017 năm nay bên cạnh các ca sĩ trẻ như Soobin hay Touliver. Vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang tình cảm trước ống kính. Nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Only C. Only C gần đây gây chú ý sau khi xuất hiện trong Sao đại chiến cùng Miu Lê. Xem video hậu trường lễ trao giải Zing Music Awards 2017. Nguồn Zing:

