Hương Tràm lần đầu đóng cảnh nóng trong MV

Khác hẳn những MV nhẹ nhàng ra mắt khi trước, lần này Hương Tràm quyết định xoay ngoắt 360 độ với dòng nhạc dance và vũ đạo quyến rũ trong ca khúc I Want You Now. Với bài hát ấn tượng kết hợp cùng giọng hát nội lực mạnh mẽ của Hương Tràm chắc chắn đây sẽ là bản hit tạo làn sóng mới tại V-pop. Trong MV, ca sĩ Hương Tràm hóa thân thành một cô gái “đa nhân cách” vừa mong manh, dịu dàng đắm say nhưng đôi khi lại quyết liệt, đầy nóng bỏng. Sở hữu ngoại hình gợi cảm, không chỉ khẳng định bằng giọng hát, cô nàng còn xóa tan mọi nghi ngờ về khả năng vũ đạo bốc lửa ngay trong MV lần này. Đây là lần đầu tiên Hương Tràm táo bạo đóng cảnh nóng thế này trong MV. Với khả năng biến hóa nhiều dòng nhạc khác nhau, Hương Tràm đang khẳng định sức hút của sự khám phá và nghiêm túc trong âm nhạc của mình. Cùng chất nhạc bắt tai được Producer Slim V thực hiện, I Want You Now hứa hẹn là bản hit của mùa cuối năm và chào đón năm 2018. Cùng xem một số hình ảnh cực sexy trong MV I Want You Now của Hương Tràm

