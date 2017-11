Hot Face sao Việt 24h: Xuân Hinh mua quà “nịnh” vợ

Hot Face sao Việt 24h: Xuân Hinh tặng vợ chiếc túi hàng hiệu. “Lượn lờ cả buổi sáng mới mua được cái túi nịnh vợ”, nam danh hài viết. Dương Triệu Vũ lần đầu đi chơi ở Disneyland với anh trai Hoài Linh sau hơn 20 năm sống ở Mỹ. Khởi My đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên Kelvin Khánh trước đám cưới vào ngày 24/11 tới đây. Hạ Vi chia sẻ đầy ẩn ý sau khi tình cũ Cường Đô la công khai hẹn hò Đàm Thu Trang. Hạ Vi viết: “Bạn không thể tỏa sáng một mình sao?”. Sau khi không lọt top hay giành bất cứ giải thưởng nào tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017, Thùy Dung viết trên trang cá nhân: “Về thôi”. Việt Trinh tâm sự: “Lỗi do định mệnh ... thuận theo tự nhiên... quay về chốn cũ để thấy rằng không nơi nào đẹp bằng nơi có người luôn chờ mong mình”. Á hậu Thanh Tú tự tin đọ sắc cùng Hoa hậu Quốc tế 2016 khi sang Nhật Bản cổ vũ Thùy Dung trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017. “Táo giao thông” Chí Trung bày tỏ rất nhớ bà xã Ngọc Huyền khi cô đi công tác trong nhiều ngày. Nguyễn Thị Loan cảm thấy hào hứng khi làm host cho một hoạt động tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017. MC Vân Hugo tươi rói khi được bố lái xe chở đi làm là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 15/11. Minh Hằng đến Dubai để tham gia một tuần lễ thời trang. Tuyết Lan tận hưởng không khí Giáng sinh đang tới gần ở thành phố New York (Mỹ). Diễn viên Hoàng Anh tạm xa vợ con đang định cư ở Mỹ để bay về Việt Nam. Diễn viên Văn Anh đón sinh nhật lần thứ 34 ấm áp bên bà xã Tú Vi. Bé Su Hào - con trai của cặp đôi sao Việt Tuấn Hưng - Thu Hương đeo kính sành điệu chụp ảnh cùng Khắc Việt.

