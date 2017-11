Hot Face sao Việt 24h: Trượt top 15, Thuỳ Dung được Huyền My an ủi

Hot Face sao Việt 24h: Thùy Dung trượt top 15 Hoa hậu Quốc tế 2017. Khi biết tin, Huyền My an ủi Thùy Dung dù ốm nhưng đã chiến đấu hết mình. Ca sĩ Nhật Thủy bất ngờ thông báo cô sẽ lên xe hoa vào tháng 11 tới đây với bạn trai sau 2 năm hẹn hò. Hoa hậu Hương Giang tiết lộ con gái đầu lòng dù còn nhỏ nhưng đã biết làm điệu trong mọi tình huống. Minh Vượng hóa thân thầy bói mù trong một buổi biểu diễn ở Nga vào tháng 3/1994. 3 ngày sau tai nạn bị bỏng mặt do tập phun lửa, Khả Như tự an ủi bản thân sẽ sớm hồi phục. Hải Băng đón sinh nhật bên ông xã Thành Đạt và những người bạn thân thiết trong chuyến du lịch Thái Lan. Vy Oanh chia sẻ hình ảnh cậu con trai đầu lòng ngày càng kháu khỉnh. Hoa hậu Thùy Dung chia sẻ: “Càng muốn quên đi lại càng nhớ thêm” là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 14/11. Con gái hot girl Elly Trần biểu cảm đáng yêu khi ăn món yêu thích. Xuân Bắc đưa hai cậu con trai cùng đạp xe dạo quanh Hà Nội để rèn luyện cơ thể. Hương Tràm đăng tải hình ảnh bên hai học trò kèm chú thích: "Cô Tràm đang nghĩ gì vậy? 1: Đang nghĩ sau này chúng nó là ngôi sao lớn, xong mình lui vào hậu trường xịt keo vuốt tóc ủi đồ cho chúng nó thì sao nhỉ? 2: Lúc chúng nó bằng tuổi mình bây giờ thì mình đã 35”. Diễn viên Hoàng Anh địu con gái vừa tròn một tháng tuổi đi mua sắm. Cặp đôi sao Việt Lý Phương Châu (váy hồng) - Hiền Sến ngày càng dính như sam sau khi công khai chuyện tình cảm. Quỳnh Châu chia sẻ: “Dám yêu dám hận, dám nói dám nhận, sống đúng với suy nghĩ và bản năng của một người con gái. Những điều đặc biệt ấy, còn gì đáng khen hơn nữa đây?”. Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy tiết lộ cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. “Vừa đi spa ra, chồng con chạy đón tận chỗ đi ăn cháo cá (mới câu) của ba chồng nấu”.

