Hot Face sao Việt 24h: Thủy Tiên - Công Vinh hẹn hò như mới yêu

Hot Face sao Việt 24h: Thủy Tiên đăng tải hình ảnh hẹn hò ăn kem cùng Công Vinh. Cô còn chia sẻ: "Truyền thuyết kể rằng tháng cô hồn ăn kem cùng người mình yêu sẽ giải xui và may mắn cả tháng". Lê Phương được chồng trẻ Trung Kiên đưa đi ăn sau buổi quay. Nữ diễn viên than thở sau đám cưới cô và chồng không đi hưởng tuần trăng mật mà trở lại với công việc. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đi tụ tập cùng bạn bè ở Sài Gòn. Minh Hằng khoe ảnh đi quay cùng Trấn Thành. Đạo diễn Khải Anh bị chấn thương tràn dịch khớp gối là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 22/8. Ngô Thanh Vân chứng tỏ dù cắt tóc ngắn cá tính vẫn trông duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Nhã Phương khoe ảnh đẹp hút hồn kèm chia sẻ: "Uống nhầm một ánh mắt... Cơn say theo cả đời". Diệp Lâm Anh (phải) đón sinh nhật cùng Đàm Thu Trang tại Đài Loan. MC Hoàng Oanh rạng rỡ sau khi lộ ảnh thân mật bên một chàng trai ngoại quốc. MC Vân Hugo (thứ 2 bên trái) được hội bạn thân là sao Việt: Lã Thanh Huyền, Minh Hương, Việt Nga mừng tân gia. Bảo Anh khoe ảnh ở London. Tuấn Hương chia sẻ khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên những người thân yêu. Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh hẹn hò như lúc mới yêu. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tiên Tiên tâm sự đã sẵn sàng viết nhạc trở lại.

