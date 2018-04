Hot Face sao Việt 24h: Thu Minh khoe con trai lớn phổng phao

Hot Face sao Việt 24h: Thu Minh chia sẻ: “Nhờ được rùi nè...thương quá đi gấu con của mẹ". Đoan Trang cùng con gái sang Thái Lan thăm ông xã. Siêu mẫu Hà Anh khoe bụng bầu lùm lùm. Hiện, cô mang thai ở tuần thứ 28. Thanh Thảo khéo khoe được nửa kia chăm sóc. Anh chuẩn bị kem đánh răng, vitamin, sữa và nước cho bạn gái mỗi sáng. Cát Tường đi du lịch Đức là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 3/4. Con trai của Dương Cẩm Lynh đi cắt tóc. Bảo Trâm khoe con gái đầu lòng đáng yêu. Hương Giang vui tới mức nhảy nhót trong nhà khi được Mỹ Tâm gửi tặng đĩa. “Em cảm ơn chị Tâm, đây sẽ là động lực giúp cho em làm việc chăm chỉ quên mệt mỏi trong thời gian sắp tới”, Hương Giang nói. Đức Thịnh chia sẻ hình ảnh bên Thanh Thúy kèm chú thích: “Cái thời luôn bị gái cua”. Nhật Kim Anh miệt mài đóng phim.Sao Việt Ngô Kiến Huy tâm sự: “Đôi lúc, cuộc đời để chúng ta ngập chìm trong rắc rối, nhưng không phải là để chúng ta chết chìm mà là để chúng ta học cách bơi”. Lâm Khánh Chi cho hay: “Đừng tin rằng ta chỉ hạnh phúc nếu có tiền bạc, quyền lực. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi có sự bình an và vui vẻ trong lòng, có tình yêu và tình thương. Nếu chúng ta có thể an lạc trong từng giây phút của hiện tại thì chúng ta mới có thể có hạnh phúc”. Xem MV "I don't believe" của Thu Minh. Nguồn: Youtube

Hot Face sao Việt 24h: Thu Minh chia sẻ: “Nhờ được rùi nè...thương quá đi gấu con của mẹ". Đoan Trang cùng con gái sang Thái Lan thăm ông xã. Siêu mẫu Hà Anh khoe bụng bầu lùm lùm. Hiện, cô mang thai ở tuần thứ 28. Thanh Thảo khéo khoe được nửa kia chăm sóc. Anh chuẩn bị kem đánh răng, vitamin, sữa và nước cho bạn gái mỗi sáng. Cát Tường đi du lịch Đức là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 3/4. Con trai của Dương Cẩm Lynh đi cắt tóc. Bảo Trâm khoe con gái đầu lòng đáng yêu. Hương Giang vui tới mức nhảy nhót trong nhà khi được Mỹ Tâm gửi tặng đĩa. “Em cảm ơn chị Tâm, đây sẽ là động lực giúp cho em làm việc chăm chỉ quên mệt mỏi trong thời gian sắp tới”, Hương Giang nói. Đức Thịnh chia sẻ hình ảnh bên Thanh Thúy kèm chú thích: “Cái thời luôn bị gái cua”. Nhật Kim Anh miệt mài đóng phim. Sao Việt Ngô Kiến Huy tâm sự: “Đôi lúc, cuộc đời để chúng ta ngập chìm trong rắc rối, nhưng không phải là để chúng ta chết chìm mà là để chúng ta học cách bơi”. Lâm Khánh Chi cho hay: “Đừng tin rằng ta chỉ hạnh phúc nếu có tiền bạc, quyền lực. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi có sự bình an và vui vẻ trong lòng, có tình yêu và tình thương. Nếu chúng ta có thể an lạc trong từng giây phút của hiện tại thì chúng ta mới có thể có hạnh phúc”. Xem MV "I don't believe" của Thu Minh. Nguồn: Youtube