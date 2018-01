Hot Face sao Việt 24h: Siêu mẫu Bằng Lăng khoe cuộc sống ở trời Tây

Hot Face sao Việt 24h: Siêu mẫu Bằng Lăng (ngoài cùng bên phải) đăng tải hình ảnh bạn bè đến chơi nhà ở trời Tây. Vợ chồng sao Việt Thành Đạt - Hải Băng đưa con trai và con gái đi lễ chùa. MC Hoàng Linh tâm sự: “Có những người đàn bà nhất định không chịu sống hạnh phúc mà cứ phải gắn chặt đời mình với 2 chữ "cay nghiệt"! Rồi tham lam, ghen tỵ, toan tính, hận thù. Tội nghiệp! Phí hoài một kiếp sống!”. Tim trao quà từ thiện cho các em nhỏ ở Lào Cai là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 13/1. Diễn viên trẻ Thanh Tú khoe ảnh bên Hoa hậu H’hen Niê khi cùng đáp một chuyến máy bay. Lâm Khánh Chi nhắn nhủ đến chồng trẻ Phi Hùng: “Em và anh là của nhau rồi nhé”. Người đẹp Nguyễn Thị Loan tươi tắn trong chuyến từ thiện ở Thanh Hóa. Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An cùng đi du lịch Thái Lan để kỷ niệm 3 năm đám cưới. Hà Anh khoe ảnh mang bầu 3 tháng đồng thời chia sẻ: “Ba mẹ gọi tôi là "Nắng Sớm" vì muốn tôi luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và trong trẻo”. Hương Tràm đăng tải dòng tâm sự đầy hài hước: “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức Tràm sỏi đá sẽ thành khuôn”. Xem MV “I want you now” của Hương Tràm. Nguồn: Youtube

