Hot Face sao Việt 24h: Quách Ngọc Ngoan vui vẻ đoàn tụ với con trai

Hot Face sao Việt 24h: Quách Ngọc Ngoan khoe ảnh đoàn tụ con trai nhân dịp bé đón sinh nhật vào ngày 2/9. Thảo Trang nhập viện vì viêm túi mật. May mắn, cô không phải phẫu thuật. Lê Phương - Trung Kiên đang đi nghỉ tuần trăng mật sau đám cưới là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 30/8. Linh Chi cập nhật hình ảnh mặc váy cưới trên trang cá nhân. Bảo Thanh khoe ảnh hạnh phúc bên chồng kèm chia sẻ: "Giả bộ sến chút thôi chứ thực ra việc đang ngập mặt! Giá như trong cuộc đời này, ai cũng chân thành không lừa lọc nhau thì có phải là đời sẽ tươi đẹp hơn không! Khổ nỗi, đó lại là điều không thể! Thôi thì sống chung với lũ anh ơi”. Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh bên con trai. Gần đây, nữ diễn viên bị tai biến nhẹ khiến fans rất lo lắng. Ca sĩ Mai Quốc Việt và vợ Việt kiều "đưa nhau đi trốn". Á hậu Huyền My khoe bức ảnh xinh xắn được chụp bởi bố của cô. Thúy Nga tiết lộ bức ảnh tạo dáng cực ngầu ngày xưa. MC Vân Hugo chia sẻ: “Được ngày tự nhiên được nghỉ làm, cô gái ngoan về dọn dẹp lau chùi nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, tưới cây, phơi đồ, đun nước các kiểu các thứ. Ai bảo nội trợ là khổ nào, chuẩn bị đổi tên thành Nguyễn Thanh Tấm, nhà vua ơi mau xuất hiện nhá, em chấp tất cả các Cám luôn”. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương cùng nhau đi chợ ở Mỹ. MC Diễm Quỳnh vui vẻ bên NTK Đức Hùng. Lâm Vinh Hải bận rộn với công việc sau ồn ào chia tay Linh Chi. Lã Thanh Huyền khoe ảnh bên mẹ nhân dịp lễ Vu lan. Sao Việt Cường Seven trông khác lạ trong phòng tập gym.

