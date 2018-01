Hot Face sao Việt 24h: Quách Ngọc Ngoan viết lời ngôn tình cho bạn gái

Hot Face sao Việt 24h: Quách Ngọc Ngoan chúc mừng sinh nhật bạn gái: “Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ tuyệt vời nhất về tất cả mọi mặt của tui và các con”. Vy Oanh tình tứ bên chồng đại gia là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 1/1. Bà xã của Bình Minh khoe ảnh gợi cảm chụp từ 12 năm trước.Sao Việt Hoa hậu Kỳ Duyên tận hưởng chuyến du lịch đầu năm mới tại Đà Lạt. Hoàng Thùy Linh tâm sự: “Nhẹ nhàng mà sống, từ từ mà đi, bình an là được, trời thương mới có. Chúc mọi người may mắn, sức khoẻ, hạnh phúc và thành công”. Phan Thành chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn gái Xuân Thảo. Lâm Khánh Chi trở lại làm việc sau đám cưới với chồng trẻ vào ngày 28/12. Hương Tràm tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng vào đầu năm mới. Dương Triệu Vũ đón sinh nhật ấm áp bên Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Thanh Tâm… Lã Thanh Huyền tâm sự về tình bạn với Kim Tuyến: “Những ngày cuối cùng của năm, những ngày mùa đông Hà Nội lạnh lẽo, người tình Sài Gòn của tui ra thăm tui, gặp nhau ôm ấp hàn huyên cho nguôi nỗi nhớ rồi nàng lại vội vã bay về. Tình cảm của chúng tôi lạ lắm, hai đầu đất nước mà như không có khoảng cách, hơn cả tình bạn, hơn cả tình chị em, hơn cả tri kỷ. Yêu thương, lo lắng, dõi theo nhau từng bước ... Điều may mắn và hạnh phúc trong bao năm qua của tôi là bên mình luôn có những người bạn vĩnh cửu, tình bạn nào cũng dài cả thập kỷ mà vẫn nồng nàn sâu đậm. Mong cho nàng luôn hạnh phúc, rạng rỡ như nàng xứng đáng hưởng nó, mãi yêu”. Xem trailer phim "Lôi báo" có sự tham gia diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan. Nguồn: Youtube

