Hot Face sao Việt 24h: Quách Ngọc Ngoan khoe bữa cơm ngon bạn gái nấu

Hot Face sao Việt 24h: Quách Ngọc Ngoan vui vẻ ăn bữa cơm nhà do bạn gái nấu. Lê Phương cảm thấy hạnh phúc khi ông xã giúp cô may vá đạo cụ cho vai diễn. Bảo Thy cưỡi ngựa trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Bà xã của Đan Trường đưa con trai đi mua sắm. MC Kỳ Duyên trẻ trung, sành điệu trong ngày cuối ở Paris. Quế Vân tâm sự: “Hạnh phúc phải đánh đổi bằng sự mất mát, đau thương của người khác thì chẳng còn là hạnh phúc nữa đâu. “Điều ngọt ngào nhất không đến với đàn bà đa cảm. Điều tốt đẹp nhất không đến với đàn ông đa tình”. Phạm Hương khoe vóc dáng thon gọn là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 31/3. Lã Thanh Huyền đi dạo bằng xe đạp trên phố Hà Nội. Nguyên Khang chia sẻ: “Chàng trai lạc vào khu vườn cổ tích. Tìm nàng công chúa ẩn nấp đâu đây”. BTV Quang Minh tận hưởng ngày cuối tuần bên gia đình.Sao Việt Kim Hiền tiết lộ mẹ đẻ rất tâm lý, luôn theo dõi con gái dù cả hai ở rất xa nhau. Công Lý diễn sâu khi chụp ảnh cùng bạn gái xinh đẹp. Cao Thái Sơn than thở ăn nhiều nhưng vẫn không thể tăng cân. Khắc Việt nhắn nhủ vợ: “Ngày mai là 1/4. Và anh chọn ngày mai là ngày cưới của chúng mình, để anh có thể được thề non hẹn biển với em bét nhè mọi thứ, nếu sau này có chuyện gì xảy ra em cũng không thể trách được anh, vì mai là ngày cá tháng 4. Nhưng mai là em cưới thật đấy không dối đâu nhé các anh chị em bạn bè nhé". Xem trailer phim "Lôi báo" có sự tham gia diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan. Nguồn: Youtube

