Hot Face sao Việt 24h: Ngọc Duyên khoe bụng bầu vượt mặt

Hot Face sao Việt 24h: Ngọc Duyên đăng tải hình ảnh đi dạo. Hiện, cô mang thai con đầu lòng. Thúy Diễm khoe ảnh bụng bầu lùm lùm đồng thời tiết lộ cô mang bầu con trai. Việt Trinh chia sẻ: "1 mình thì sao? Thì ế chứ sao. Thức dậy 1 mình ở 1 nơi xa". Minh Xù, Ngô Kiến Huy thân thiết trên trường quay. Vợ chồng sao Việt Bảo Thanh dẫn con trai đi chơi. Ốc Thanh Vân tổ chức sinh nhật cho con gái Linh Đan là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 7/4. Văn Anh tâm sự: “Đêm qua Cún cho ba mẹ nếm mùi chăm con là thế nào. Nguyên đêm mẹ cho Cún bú, ba thì thay tã cho Cún. Cứ vậy liên tục đến sáng (khoảng 10 cái tã). Chắc do đêm đầu về nhà nên cô công chúa nhỏ còn lạ. Cô tỏ thái độ quá trời. Làm ba mẹ điêu đứng. Giờ thì mẹ Cún đang tranh thủ ngủ để lấy sức. Ba Cún thì giờ giống gấu trúc rồi. Sau này thương ba mẹ nghen con ơi”. Kỳ Hân dắt con trai đi dạo chơi. Tự Long than thở anh bị chê tăng cân. Lương Mạnh Hải chia sẻ: “6 năm trôi qua bỗng dưng nhận được cú phone của chị. Xúc động là chị vẫn muốn có mình khi khởi động lại. Nhưng em mất lửa rồi. Đấy mới là quan trọng. Chắc việc gì xảy ra cũng có lý do của nó”. Xem clip "Ngọc Duyên thừa nhận dao kéo". Nguồn: Youtube

Hot Face sao Việt 24h: Ngọc Duyên đăng tải hình ảnh đi dạo. Hiện, cô mang thai con đầu lòng. Thúy Diễm khoe ảnh bụng bầu lùm lùm đồng thời tiết lộ cô mang bầu con trai. Việt Trinh chia sẻ: "1 mình thì sao? Thì ế chứ sao. Thức dậy 1 mình ở 1 nơi xa". Minh Xù, Ngô Kiến Huy thân thiết trên trường quay. Vợ chồng sao Việt Bảo Thanh dẫn con trai đi chơi. Ốc Thanh Vân tổ chức sinh nhật cho con gái Linh Đan là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 7/4. Văn Anh tâm sự: “Đêm qua Cún cho ba mẹ nếm mùi chăm con là thế nào. Nguyên đêm mẹ cho Cún bú, ba thì thay tã cho Cún. Cứ vậy liên tục đến sáng (khoảng 10 cái tã). Chắc do đêm đầu về nhà nên cô công chúa nhỏ còn lạ. Cô tỏ thái độ quá trời. Làm ba mẹ điêu đứng. Giờ thì mẹ Cún đang tranh thủ ngủ để lấy sức. Ba Cún thì giờ giống gấu trúc rồi. Sau này thương ba mẹ nghen con ơi”. Kỳ Hân dắt con trai đi dạo chơi. Tự Long than thở anh bị chê tăng cân. Lương Mạnh Hải chia sẻ: “6 năm trôi qua bỗng dưng nhận được cú phone của chị. Xúc động là chị vẫn muốn có mình khi khởi động lại. Nhưng em mất lửa rồi. Đấy mới là quan trọng. Chắc việc gì xảy ra cũng có lý do của nó”. Xem clip "Ngọc Duyên thừa nhận dao kéo". Nguồn: Youtube