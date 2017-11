Hot Face sao Việt 24h: Lâm Khánh Chi tình tứ bên chồng sắp cưới

Hot Face sao Việt 24h: Lâm Khánh Chi và bạn trai kém tuổi chọn Đà Lạt là địa điểm chụp ảnh cưới. Phương Mỹ Chi hào hứng cho chuyến bay đầu tiên đến Mỹ để phục vụ Việt kiều. Thùy Dung khen Tân Hoa hậu Quốc tế xinh đẹp, thông minh và tốt bụng là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 16/11. Phạm Thanh Thảo được tặng bánh kem không đụng hàng nhân dịp sinh nhật. Hoa hậu Phạm Hương than thở ngày càng gầy đi do liên tục chạy show. Diva Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh bên Hương Tràm đồng thời chú thích hài hước: “Có phải trò mình đâu mà “nhận vơ”. Văn Mai Hương tỏ ra rất tâm đắc với câu nói của mình: “Chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh và tôi thì đang đi tìm mùa quả chín”. Hoài Linh vui vẻ chia sẻ: “Cũng đi chơi cho biết với người ta. Ở nhà miết ai cũng nói mình "lúa”. Vợ chồng sao Việt Công Vinh - Thủy Tiên đến Phú Yên trao hơn 500 triệu đồng quyên góp được để ủng hộ người dân vùng lũ. Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An cùng Lê Xuân Tiền và Quốc Thiên đi trao quà từ thiện cho bà con chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 vừa qua. Angela Phương Trinh chia sẻ: “Cái vừa sâu đậm vừa mỏng manh nhất của con người là...tình cảm”. Thanh Thúy chụp ảnh cùng một diễn viên Thái Lan và muốn fans tìm ra 5 điểm khác nhau giữa diễn viên Việt và diễn viên Thái Lan. Hải Băng nhắn nhủ con gái: “Việc của Kem là cứ cười thả ga...còn cả thế giới cứ để mẹ lo”. Lã Thanh Huyền (thứ ba bên phải) đón sinh nhật bên bạn bè thân thiết: Quỳnh Nga, Minh Hương, Việt Nga.

