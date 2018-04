Hot Face sao Việt 24h: Chồng Tây nói lời ngôn tình với Thu Minh

Thu Minh chia sẻ: “Gấu Bố vừa nói: “Em chỉ cần trẻ đẹp vui vẻ, thích làm gì thì làm và hạnh phúc bên 2 bố con anh, còn mọi thứ đã có anh lo”. Hot Face sao Việt 24h: Con trai út của Hoa hậu Kiều Khanh đón sinh nhật lần thứ 18. Trương Quỳnh Anh động viên bản thân: “Cho đến một ngày bạn sẽ hiểu ra, nhiều khi không cần phải nói hết ra cho người khác, bạn cũng có thể tự mình giải quyết. Trên thế giới này, ngoại trừ bản thân ra sẽ không ai có thể thực sự cứu được mình. Cố lên mình”. Kiều Minh Tuấn chia sẻ hình ảnh chế trong phim “Lật mặt 3”. Xuân Lan chúc mừng sinh nhật Thân Thúy Hà có thật nhiều tiền để không còn trăn trở. Dàn sao Việt quay gameshow: Trường Giang, Võ Thành Trung, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Võ Hoàng Yến khoe vòng eo con kiến là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 27/4. Con trai đầu lòng của Tâm Tít làm mặt xấu khi mẹ chụp ảnh. Chồng trẻ của Lê Phương dạy con trai riêng của vợ học toán. Vũ Ngọc Anh cùng bạn diễn phim "Lôi báo" Cường Seven có chuyến công tác ở London. Lâm Khánh Chi ngày càng trẻ sau khi lấy chồng. Xem Mv "I do not believe" của Thu Minh. Nguồn: Youtube

Thu Minh chia sẻ: “Gấu Bố vừa nói: “Em chỉ cần trẻ đẹp vui vẻ, thích làm gì thì làm và hạnh phúc bên 2 bố con anh, còn mọi thứ đã có anh lo”. Hot Face sao Việt 24h: Con trai út của Hoa hậu Kiều Khanh đón sinh nhật lần thứ 18. Trương Quỳnh Anh động viên bản thân: “Cho đến một ngày bạn sẽ hiểu ra, nhiều khi không cần phải nói hết ra cho người khác, bạn cũng có thể tự mình giải quyết. Trên thế giới này, ngoại trừ bản thân ra sẽ không ai có thể thực sự cứu được mình. Cố lên mình”. Kiều Minh Tuấn chia sẻ hình ảnh chế trong phim “Lật mặt 3”. Xuân Lan chúc mừng sinh nhật Thân Thúy Hà có thật nhiều tiền để không còn trăn trở. Dàn sao Việt quay gameshow: Trường Giang, Võ Thành Trung, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Võ Hoàng Yến khoe vòng eo con kiến là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 27/4. Con trai đầu lòng của Tâm Tít làm mặt xấu khi mẹ chụp ảnh. Chồng trẻ của Lê Phương dạy con trai riêng của vợ học toán. Vũ Ngọc Anh cùng bạn diễn phim "Lôi báo" Cường Seven có chuyến công tác ở London. Lâm Khánh Chi ngày càng trẻ sau khi lấy chồng. Xem Mv "I do not believe" của Thu Minh. Nguồn: Youtube