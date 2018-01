Hơn 2 tháng đăng quang nhiều sóng gió của Lê Âu Ngân Anh

Lê Âu Ngân Anh có lẽ là thí sinh gây nhiều tranh cãi nhất khi đăng quang hoa hậu. Trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh bị ném đá là thảm họa. Nhược điểm lớn nhất trên gương mặt Hoa hậu Đại dương 2017 chính là đôi môi. Thậm chí, giây phút đăng quang cô mất điểm trầm trọng vì đôi môi sưng vều.

Chưa hết, người đẹp còn gây tranh cãi khi đã từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi, dù đã tháo sụn mũi trước khi tham gia cuộc thi. Nhiều ý kiến cho rằng việc từng trải qua dao kéo của Ngân Anh là vi phạm quy chế thi. Sau đăng quang, nhan sắc của Ngân Anh được cải thiện. Tuy vậy, biết điểm yếu của mình nên Ngân Anh hiếm khi cười. Bên cạnh đó, Ngân Anh không ít lần trở thành tâm điểm khi dính phải ồn ào. Vụ vạ miệng cho rằng "Nguyễn Thị Thành không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi nhan sắc" khiến Ngân Anh phải xin lỗi. Tiếp đó, ồn ào đấu giá áo dài từ thiện cũng khiến Ngân Anh trở thành tâm điểm dù người đẹp bị tiếng oan. Gần đây nhất, sau khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị một số lời chê bai, Ngân Anh đã lên tiếng động viên nhưng cô tiếp tục bị "ném đá". Nhiều cư dân mạng cho rằng không thể so sánh Ngân Anh và H'Hen Niê bởi trong khi cô gái Ê-đê đăng quang thuyết phục thì tân Hoa hậu Đại dương bị phản đối vì không xứng tầm hoa hậu. Mới nhất, Cục NTBD đã đề nghị hủy kết quả cuộc thi với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc Ngân Anh có nguy cơ bị thu hồi vương miện. Giữa bão dư luận, người đẹp buồn bã và chia sẻ rất bất ngờ trước thông tin bị tước vương miện. Xem clip "Lê Âu Ngân Anh thi ứng xử hoa hậu". Nguồn Youtube:

