Học trò Lan Khuê thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Từng là thí sinh team Lan Khuê tại The Face 2016, Lê Thị Ngọc Út (Lê Bảo Ngọc) đã đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Bảo Ngọc cao 1m76, có số đo hình thể 85 – 59 – 93. Cô đến từ Kiên Giang và là người đẹp nổi bật của vùng đất miền Tây Nam Bộ tại cuộc thi. Đang là người mẫu tự do, Bảo Ngọc muốn thử sức mình ở đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Với học trò Lan Khuê, việc cạnh tranh và thi thố cùng những ứng viên mạnh càng thúc đẩy cô phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài Bảo Ngọc, Trần Ngữ Vỹ Đình cũng là thí sinh nổi bật. Người đẹp đến từ Đà Nẵng cao 1m72, có số đo hình thể 86 – 61 – 94. Vỹ Đình gây chú ý bởi nụ cười tươi rạng rỡ, đậm chất hoa hậu. Cô đặt quyết tâm giành được một vị trí trong top 3 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Vỹ Đình vốn là một người có tính kỷ luật, biết lắng nghe và tiếp thu nhanh. Ngoài ra, cô còn yêu động vật, cây cối và thích đi du lịch. Lê Thanh Tú là thí sinh tiềm năng của Hà Nội tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Cô cao 1m74, có số đo hình thể 87 – 60 – 90. Thanh Tú đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành đồ họa của Viện đại học Mở Hà Nội. Ngoài ra, cô còn là giáo viên giảng dạy bộ môn nhảy. Nụ cười tươi và nhân tố mới là những lợi thế của Thanh Tú tại cuộc thi gồm các ứng viên vốn có lợi thế về làm người mẫu và kinh nghiệm thi sắc đẹp. Là thí sinh cuối cùng của cuộc thi ảnh Futurista Online thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy gây chú ý bởi cô là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011. Hoàng Thùy cao 1m79, có số đo hình thể 81 – 58 – 90. Cô được xem là đối thủ nặng ký đối với nhiều ứng viên khác. Cùng chiều cao 1m79, cùng là quán quân Vietnam’s Next Top Model, Mâu Thị Thanh Thủy (Mâu Thủy) là một ứng viên nổi bật không kém Hoàng Thùy. Giống như Hoàng Thùy, Mâu Thủy cũng có sự “lột xác” bất ngờ khi chuyển từ người mẫu sang hình tượng hoa hậu. Cô hiện sở hữu số đo hình thể 84 – 62 – 93.

