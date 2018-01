Hoàng Thùy đoạt ngôi á hậu đã là kỳ tích khi ngắm ảnh này!

Hoàng Thùy vừa đoạt ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: BTC Vượt mặt Hoàng Thùy tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là H’hen Niê. Ảnh: BTC Trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy được đông đảo người hâm mộ đặt kỳ vọng. Ảnh: BTC Không ít fans bày tỏ sự tiếc nuối khi Hoàng Thùy đoạt ngôi á hậu, vuột mất chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: BTC Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy có chỉ số hình thể khá chuẩn: chiều cao 1m77, số đo 3 vòng 80-61-92. Ảnh: BTC Cách đây 7 năm, Hoàng Thùy từng đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Lúc đó, cô có vóc dáng cò hương. Ảnh: Tuổi trẻ Với gương mặt cá tính, thân hình siêu gầy, Hoàng Thùy gây chú ý với ban giám khảo Vietnam's Next Top Model 2011. Ảnh: Zing Hình ảnh Hoàng Thùy cao gầy khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Ảnh: Saostar Chân dài sinh năm 1992 sở hữu gương mặt góc cạnh với gò má cao. Ảnh: Zing Hoàng Thùy đăng quang Vietnam's Next Top Model 2011 trong đêm chung kết. Ảnh: Hanoimoi Sau khi đoạt ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Hoàng Thùy theo đuổi style tóc tém. Ảnh: Infonet Năm 2012, chân dài sinh năm 1992 bị chê quá gầy. Ảnh: Khám phá Hoàng Thùy đã nỗ lực tăng cân bằng việc chăm chỉ tập luyện. Ảnh: Khám phá Trong những năm gần đây, Hoàng Thùy cải thiện chỉ số hình thể cũng như có gu thời trang tinh tế hơn. Ảnh: FBNV Khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy được nhận xét có ngoại hình hợp người mẫu hơn hoa hậu. Ảnh: FBNV Xem clip "Hoàng Thùy giới thiệu bản thân tại HH Hoàn vũ Việt Nam 2017". Nguồn: BTC

Hoàng Thùy vừa đoạt ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: BTC Vượt mặt Hoàng Thùy tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là H’hen Niê. Ảnh: BTC Trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy được đông đảo người hâm mộ đặt kỳ vọng. Ảnh: BTC Không ít fans bày tỏ sự tiếc nuối khi Hoàng Thùy đoạt ngôi á hậu , vuột mất chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: BTC Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy có chỉ số hình thể khá chuẩn: chiều cao 1m77, số đo 3 vòng 80-61-92. Ảnh: BTC Cách đây 7 năm, Hoàng Thùy từng đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Lúc đó, cô có vóc dáng cò hương. Ảnh: Tuổi trẻ Với gương mặt cá tính, thân hình siêu gầy, Hoàng Thùy gây chú ý với ban giám khảo Vietnam's Next Top Model 2011. Ảnh: Zing Hình ảnh Hoàng Thùy cao gầy khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Ảnh: Saostar Chân dài sinh năm 1992 sở hữu gương mặt góc cạnh với gò má cao. Ảnh: Zing Hoàng Thùy đăng quang Vietnam's Next Top Model 2011 trong đêm chung kết. Ảnh: Hanoimoi Sau khi đoạt ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Hoàng Thùy theo đuổi style tóc tém. Ảnh: Infonet Năm 2012, chân dài sinh năm 1992 bị chê quá gầy. Ảnh: Khám phá Hoàng Thùy đã nỗ lực tăng cân bằng việc chăm chỉ tập luyện. Ảnh: Khám phá Trong những năm gần đây, Hoàng Thùy cải thiện chỉ số hình thể cũng như có gu thời trang tinh tế hơn. Ảnh: FBNV Khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy được nhận xét có ngoại hình hợp người mẫu hơn hoa hậu. Ảnh: FBNV Xem clip "Hoàng Thùy giới thiệu bản thân tại HH Hoàn vũ Việt Nam 2017". Nguồn: BTC