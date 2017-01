Hoài Linh diện trang phục nặng hơn 10kg trong Táo quân 2017

Phần kịch của Nghệ sĩ mừng xuân bao gồm 2 tiết mục là Ai là Táo quân do Huỳnh Lập viết kịch bản và đồng đạo diễn cùng với Diệp Tiên, tiết mục nhạc kịch táo quân do trưởng nhóm Buffalo Khắc Duy làm đạo diễn. Đây cũng là lần đầu tiên Táo quân có nhạc kịch và được đầu tư khá lớn về trang phục. NTK Lê Long Dũng tận dụng tối đa kỹ thuật hiện đại, các họa tiết rồng phượng trong bộ sưu tập được cách điệu và được in bằng kỹ thuật mới nhất hiện nay thay vì thêu tay thủ công. Nhờ thực hiện kỹ thuật in, các họa tiết rồng phượng được in tinh xảo hơn, màu sắc tươi sáng hơn và tiết kiệm thời gian hơn so với thêu tay. Đặc biệt nhất trong bộ sưu tập là trang phục Ngọc hoàng của danh hài Hoài Linh với họa tiết rồng và Vương mẫu (diễn viên Cát Tường) với họa tiết phượng hoàng. Ngoài phần họa tiết rồng phượng được thiết kế tinh xảo và in trên gấm, hai bộ trang phục này còn có những kiện đi kèm như đai lưng, giáo tay, mão, giày… được làm thủ công bằng tay. Mỗi bộ trang phục nặng hơn 10kg, có hơn 1.000 chi tiết được kết hợp để tạo nên bộ trang phục và chiếc mão đi kèm. Rất nhiều chất liệu được kết hợp là sequin, gấm, the, da, những vật trang trí bằng kim cương nhân tạo, đồng, pha lê, đá thiên nhiên… để tạo tổng thể cho váy và phụ kiện. Danh hài Hoài Linh khen trang phục táo quân rất đẹp và uy nghiêm nhưng quá nặng so với số kí của anh. Diễn viên Cát Tường chia sẻ năm nay được mời đóng vai Vương mẫu là một may mắn của chị. Chị cũng nói đùa là với “sức nặng” của trang phục năm nay, sau khi diễn xong chắc chị phải đi châm cứu cổ vì riêng phần mão đã hơn 3kg. Chương trình Nghệ sĩ mừng xuân bao gồm 2 phần: Đại nhạc hội và Kịch, được phát sóng đồng thời trên cả 2 kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 22h tối Giao thừa (nhằm ngày 27/1/2017).

Phần kịch của Nghệ sĩ mừng xuân bao gồm 2 tiết mục là Ai là Táo quân do Huỳnh Lập viết kịch bản và đồng đạo diễn cùng với Diệp Tiên, tiết mục nhạc kịch táo quân do trưởng nhóm Buffalo Khắc Duy làm đạo diễn. Đây cũng là lần đầu tiên Táo quân có nhạc kịch và được đầu tư khá lớn về trang phục. NTK Lê Long Dũng tận dụng tối đa kỹ thuật hiện đại, các họa tiết rồng phượng trong bộ sưu tập được cách điệu và được in bằng kỹ thuật mới nhất hiện nay thay vì thêu tay thủ công. Nhờ thực hiện kỹ thuật in, các họa tiết rồng phượng được in tinh xảo hơn, màu sắc tươi sáng hơn và tiết kiệm thời gian hơn so với thêu tay. Đặc biệt nhất trong bộ sưu tập là trang phục Ngọc hoàng của danh hài Hoài Linh với họa tiết rồng và Vương mẫu (diễn viên Cát Tường) với họa tiết phượng hoàng. Ngoài phần họa tiết rồng phượng được thiết kế tinh xảo và in trên gấm, hai bộ trang phục này còn có những kiện đi kèm như đai lưng, giáo tay, mão, giày… được làm thủ công bằng tay. Mỗi bộ trang phục nặng hơn 10kg, có hơn 1.000 chi tiết được kết hợp để tạo nên bộ trang phục và chiếc mão đi kèm. Rất nhiều chất liệu được kết hợp là sequin, gấm, the, da, những vật trang trí bằng kim cương nhân tạo, đồng, pha lê, đá thiên nhiên… để tạo tổng thể cho váy và phụ kiện. Danh hài Hoài Linh khen trang phục táo quân rất đẹp và uy nghiêm nhưng quá nặng so với số kí của anh. Diễn viên Cát Tường chia sẻ năm nay được mời đóng vai Vương mẫu là một may mắn của chị. Chị cũng nói đùa là với “sức nặng” của trang phục năm nay, sau khi diễn xong chắc chị phải đi châm cứu cổ vì riêng phần mão đã hơn 3kg. Chương trình Nghệ sĩ mừng xuân bao gồm 2 phần: Đại nhạc hội và Kịch, được phát sóng đồng thời trên cả 2 kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 22h tối Giao thừa (nhằm ngày 27/1/2017).