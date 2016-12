Hoài Linh diện áo bà ba đi dép lê đến ra mắt phim

Tối 20/12, bộ phim "Ba vợ cưới vợ ba" có buổi họp báo ra mắt tại rạp chiếu phim ở quận 10 (TP HCM). Nghệ sĩ Hoài Linh vốn rất ít khi tham dự các sự kiện giải trí cũng phá lệ có mặt vì sự tâm đắc dành cho vai diễn Năm Nhẹp trong phim. Khác biệt hoàn toàn với hình ảnh lộng lẫy thướt tha của các nghệ sĩ khác, danh hài xuất hiện tại buổi ra mắt với bộ bà ba nâu cùng đôi dép lê, tóc tai cũng không chải chuốt cầu kỳ. Dù vậy, hình ảnh giản dị của Hoài Linh lại khiến các khán giả rất yêu mến và cảm thấy gần gũi. Đạo diễn phim Eric Hải (phải) là người anh, người bạn có mối thâm tình với Hoài Linh sau 16 năm quen biết. Trong phim, anh dành cho danh hài một vai diễn được đo ni đóng giày. Với Hoài Linh, vai ông Năm Nhẹp cũng khiến anh ưng ý bởi ở đây, anh được mặc bà ba, hát tuồng cổ, diễn vai ông già khó tính mà khán giả yêu thích. Ngoài ra, anh còn chia sẻ thêm nhân vật Năm Nhẹp giống mình ngoài đời nhất là ở chỗ “mít ướt”. "Linh cũng rất hay khóc mỗi khi xúc động. Đây là nhân vật rất gần gũi, tuy bề ngoài hay la rầy, khó tính nhưng bên trong lại rất thương yêu đứa cháu ngoại duy nhất. Linh hy vọng khán giả sẽ đồng cảm và yêu thích nhân vật Năm Nhẹp này". Trong ảnh, "ông năm Nhẹp" trẻ trung khi chụp ảnh cùng "cháu gái" Hoàng Oanh và diễn viên Vũ Tuấn Việt. Nhận ra người nghệ sĩ quốc dân, nhiều khán giả lập tức bao vây và xin được chụp ảnh. Đáp lại tình cảm của mọi người, danh hài Hoài Linh vui vẻ tạo dáng. Ít ai biết rằng, Hoài Linh kém hơn Lý Hải một tuổi. Khi gặp nhau, cả hai tay bắt mặt mừng. Nam ca sĩ và bà xã Minh Hà cũng tranh thủ chúc mừng bộ phim mới ra mắt của người đồng nghiệp. Hoàng Oanh đảm nhận vai đứa cháu ngoại của ông Năm Nhẹp. Do thương cháu, ông nhất mực phản đối chuyện tình cảm của cháu với một người đã có 2 đời vợ. Khánh My nổi bật với bộ váy hồng đuôi cá. Trong phim, cô và Vũ Tuấn Việt vào vai một cặp đôi trẻ tuổi yêu nhau nhưng vấp phải sự phản đối của người cha do nghệ sĩ Quang Minh thủ vai. Hai cô gái trẻ trở nên thân thiết sau những ngày đóng phim vất vả ở nhiều địa điểm khác nhau. Tham dự buổi hợp báo ngoài dàn diễn viên chính có nhiều nhân vật nổi tiếng của làng giải trí. Diễn viên Kiều Trinh dịu dàng với tà áo dài có màu sắc rực rỡ. Ca sĩ hải ngoại Thanh Hà hạnh phúc nắm tay bạn trai kém tuổi đến xem suất chiếu đầu tiên của phim. Vợ chồng Lê Khánh và Tuấn Khải không rời nhau nửa bước. Ca sĩ Pha Lê thể hiện cá tính với mái tóc màu khói và bộ trang phục cách điệu từ áo yếm. Đạo diễn Ngô Quang Hải cùng vợ trẻ Diệp Hồng Đào hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện đông người. Bộ phim Ba vợ cưới vợ ba do BHD phát hành, khởi chiếu từ 23/12 tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.

