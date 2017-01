Hoa hậu Thu Thủy: “Tôi không để mình như Kỳ Duyên“

Hoa hậu Thu Thủy trò chuyện với phóng viên báo chí nhân dịp đảm nhận vai trò MC của chương trình An ninh toàn cảnh, do đài An Ninh TV thực hiện. Người đẹp chia sẻ MC không phải con đường chuyên nghiệp mà chị theo đuổi nhưng là một lĩnh vực giúp nắm bắt và chọn lựa thông tin.



"Công việc chính của tôi là kinh doanh, tuy nhiên, sống trong một xã hội hiện đại và tất bật như hiện nay, một thế giới mở rộng và phẳng, tôi luôn luôn rất hứng thú với thông tin. Tôi nghĩ rằng, một người nếu biết cách nắm bắt và lựa chọn thông tin phù hợp, rồi sau đó biết phân tích, tổng hợp thông tin để rút ra những kết luận và bổ sung kiến thức cho riêng mình, sẽ là một người thành công trong cuộc sống” - Thu Thủy nói.

Trả lời về việc tại sao không dẫn chương trình giải trí, thời trang hay làm đẹp thay vì thời sự - chính luận, Thu Thủy nhấn mạnh chị luôn muốn đặt mình vào những thử thách mới thay vì dẫn những chương trình chung chung, đặt vấn đề thế nào cũng được, bên A đúng, bên B cũng chẳng sai.

Ngoài công việc kinh doanh, Thu Thủy còn là một MC truyền hình. Chị hiện đảm nhận vai trò MC cho chương trình An ninh toàn cảnh. Ảnh: NVCC. Hoa hậu Việt Nam 1994 cũng là người đã muốn thực hiện cái gì thì phải hoàn thành bằng được và không bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. “Tôi đi chậm, nói chậm, dẫn chương trình cũng không hùng hồn như mọi người nhưng tôi là người rất mạnh mẽ. Và tôi biết những người đàn ông bên cạnh tôi khó tránh khỏi cảm giác áp lực vì tính cách ấy” - người đẹp sinh năm 1976 chia sẻ.



Trong cuộc trò chuyện, khi phóng viên đề cập đến việc dù tự nhận mình là người mạnh mẽ, Thu Thủy lại luôn im lặng trước truyền thông khi vướng phải những tin đồn, hoa hậu thẳng thẳn cho biết chị quen với thị phi nhưng gia đình và con cái lại là một câu chuyện khác.

“Thời điểm đó, tôi không biết xử lý thông tin như thế nào. Tôi không tìm được cách nào tốt hơn việc im lặng. Trong xử lý khủng hoảng, tôi thường không muốn đi giải thích, kể lể hay thanh minh cho mọi người hiểu. Bản thân như thế nào thì cứ sống như thế. Một mình thì không sao nhưng còn gia đình, bạn bè, đối tác nên phải hết sức cẩn trọng” - Thu Thủy nói.

Bên cạnh đó, hoa hậu Việt Nam 1994 cho rằng “vô chiêu thắng hữu chiêu”. Người càng hoạt ngôn, càng sa đà vào trình bày thành ra bao biện, chèo lái thông tin. Thu Thủy biết bản thân có ưu thế về khả năng sử dụng ngôn từ nhưng quyết không bao giờ lạm dụng.

Từ câu chuyện của bản thân, Thu Thủy tỏ ra thông cảm với trường hợp của Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên và hiểu áp lực của đàn em trong năm vừa qua.

“Hoa hậu nào cũng có áp lực nhưng đúng là Kỳ Duyên thị phi hơi nhiều. Thú thực, tôi rất thương bạn ấy. Là người của công chúng, trở thành tâm điểm của dư luận rất dễ mắc sai lầm. Tất nhiên, nếu đã mắc lỗi một lần thì đừng để xảy ra lần hai. Cùng một lỗi lầm đó mà mắc đến hai lần thì đúng là đáng trách” -Thu Thủy bày tỏ quan điểm.

Người đẹp sinh năm 1976 thừa nhận "tai bay vạ gió" là điều khó tránh khỏi đối với các người đẹp. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của Kỳ Duyên, ngoài việc không để mắc lỗi hai lần, Thu Thủy còn sẵn sàng đối diện, xin lỗi và chấp nhận hệ quả từ hành động của bản thân.

“Người ta bảo 'đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại'. Công chúng thường bị đám đông dẫn dắt nhưng cũng rất dễ tha thứ và chóng quên. Do vậy, nếu xin lỗi đúng lúc chắc chắn sẽ được tha thứ. Quan trọng là mỗi người phải biết quản lý bản thân và ứng xử tốt với dư luận” - Hoa hậu nhắn nhủ.