Hoa hậu Hong Kong gây tranh cãi vì váy gợi cảm tại sự kiện TVB

Tối 3/11, sự kiện thường niên của đài TVB nhân kỷ niệm 50 năm thành lập được tổ chức tại Hong Kong. Trên thảm đỏ, Hoa hậu Hong Kong 2013 Trần Khải Lâm gây chú ý khi diện váy xẻ cao, khoét phần sườn bên hông. Bộ váy gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng đây là phong cách đẹp, gợi cảm. Nhưng phần đông khán giả đánh giá Trần Khải Lâm diện váy phản cảm vì phần xẻ cao quá mức. Hoa hậu Hong Kong 2016 Phùng Doanh Doanh diện đầm đổ vai kết hoa cầu kỳ. Dàn hoa hậu, á hậu của cuộc thi sắc đẹp do hãng phim TVB tổ chức tề tựu trước ống kính. Sau thập niên 1990, những người đẹp từ Hoa hậu Hong Kong không còn nhận được sự quan tâm của truyền thông như trước. Vợ chồng Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao tình cảm khi xuất hiện. Nữ diễn viên phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt và sống ly thân. Trần Tự Dao gặp khó xử do váy rườm rà. Trong đêm tiệc, vợ chồng cô đụng mặt Thái Tư Bối. Thái Tư Bối bị đồn là người thứ ba khiến Vương Hạo Tín thay lòng. Nét quyến rũ của Thái Tư Bối trước ống kính. Cô diện đầm lụa khéo tôn chân dài. Cao Hải Ninh thay đổi với gu tom boy. Năm nay, cô chọn sự khác biệt so với hình ảnh gợi cảm quen thuộc. Trương Hi Văn bên Cao Hải Ninh. Sự kiện TVB Sales Presentation 2017 tổ chức tại trụ sở đài với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ. Mặc dù vậy, khán giả tỏ ra tiếc nuối khi những tên tuổi hạng A một thời đã vắng bóng. Sự kiện năm nay thiếu vắng Xa Thi Mạn, Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Trịnh Gia Dĩnh. Thay vào đó, trên thảm đỏ, các nghệ sĩ trẻ đua nhau diện đồ gợi cảm gây chú ý.

