Hoa hậu Đại Dương: Vì sao ban giám khảo đồng loạt im lặng?

Nhan sắc trước và hiện tại của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Ảnh: TL

Ban Giám khảo đồng loạt... im lặng

Trong diễn biến lùm xùm về Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh đăng quang với nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, chúng tôi liên lạc với Hoa khôi Áo dài Lan Khuê - thành viên Ban Giám khảo) (BGK nhưng không được cô bắt máy. Bà Vũ Thúy Nga - Hoa hậu Doanh nhân thành đạt thì từ chối trả lời khi được hỏi về kết quả đêm chung kết. Ở cuộc họp báo mới đây của Ban Tổ chức (BTC) và Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhằm giải đáp các thắc mắc của báo chí về việc để thí sinh thẩm mỹ đăng quang đã không có sự tham gia của bất cứ thành viên BGK nào. BTC có lỗi khi cho phép thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ dự thi nhưng ở bất cứ một cuộc thi sắc đẹp nào, người quyết định ngôi vị, thứ hạng luôn luôn là những người cầm cân nẩy mực. BTC nào cũng khẳng định, họ không can thiệp vào công việc của BGK. Ngược lại, ở không ít các cuộc thi, thành viên giám khảo cũng quả quyết, không ai có thể tác động được họ để làm sai lệch kết quả, kể cả Trưởng BTC.

Việc Lê Âu Ngân Anh có phẫu thuật thẩm mỹ mũi trước khi dự thi (dù đã tháo sụn mũi ra) được khá nhiều thí sinh dự thi biết rõ. Lẽ nào BGK lại không biết? Đêm chung kết, Lê Âu Ngân Anh với cặp môi sưng vù nhưng giám khảo vẫn đồng lòng nhất trí trao vương miện cho cô trước sự ngỡ ngàng của công chúng. Mặc dù môi sưng là do sự cố - như cô chia sẻ là do trang điểm và bị dị ứng - nhưng theo các chuyên gia sắc đẹp, đêm chung kết chẳng khác gì “án tại hồ sơ”, là chấm người thực việc, thực chứ không phải với lý lẽ “sau cuộc thi thí sinh sẽ khác với trên sân khấu”. Nếu vậy thì đâu cần đến đêm chung kết để quyết định và trao giải?

Ngoài các kết quả từ vòng ngoài được BGK quan sát, chấm điểm trong suốt quá trình dự thi thì trong đêm chung kết, thí sinh tiềm năng nào tỏa sáng nhất sẽ giành chiến thắng. Như ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt, sau này có dịp trò chuyện cùng Trưởng BGK khi đó là nhà thơ Dương Kỳ Anh, ông đã tiết lộ một trong những lý do khiến Ngô Phương Lan chiến thắng. Trong quá trình cuộc thi diễn ra, BGK đã “chấm” Teresa Sam. Kết quả cuối cùng chỉ còn dựa vào đêm chung kết. Nhưng rất tiếc là ở thời khắc quyết định ấy, Teresa Sam đã không làm tốt phần thi ứng xử do vốn tiếng Việt của cô không trôi chảy. Vì thế, kết quả đã vụt về tay Ngô Phương Lan ở phút cuối. Một thành viên trong BTC của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng tiết lộ rằng, năm 2006 Lưu Bảo Anh là ứng cử viên số 1 cho chiếc vương miện danh giá. Nhưng ở phút 89 là đêm chung kết, cô đã thua Mai Phương Thúy vì bị mất tinh thần dẫn đến trình diễn kém và nhợt nhạt hẳn so với chặng trước đó. Vậy thì với Hoa hậu Đại dương, khi để Lê Âu Ngân Anh giành vương miện, các thành viên giám khảo có vô can?

Chuyên gia nhận định định Ngân Anh không chỉ can thiệp mũi

Dù không tham gia trực tiếp cuộc thi nhưng theo đạo diễn Bảo Nhân, cũng là một bác sĩ thẩm mỹ: Nếu mang hai bức ảnh trước và thời điểm hiện tại của Lê Âu Ngân Anh thì có thể khẳng định rằng, tân Hoa hậu có phẫu thuật thẩm mỹ. Những chỉ dẫn của đạo diễn Bảo Nhân khiến công chúng bất ngờ khi cho rằng, Ngân Anh không chỉ phẫu thuật mũi như cô nói mà còn chỉnh hình răng và hệ xương hàm. “Dù là người bình thường hay chuyên gia trong nghề thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai bức ảnh, một Lê Âu Ngân Anh với cặp mắt nhỏ, sóng mũi thấp và hàm răng không đều, so với Hoa hậu Đại dương đã có sự cải thiện rõ rệt về mặt nhan sắc”, đạo diễn Bảo Nhân viết trên trang cá nhân.

Nhận định về việc các chuyên gia đã tiến hành buổi chụp X-quang gương mặt Ngân Anh và chứng minh nhan sắc tự nhiên của cô, đạo diễn Bảo Nhân cho biết, các phương pháp này dù có hiện đại đến mấy cũng chỉ là phụ, hoàn toàn không thể đưa ra chẩn đoán cuối cùng. Ngoài việc chụp cắt lớp vi tính và X-quang để xem người đó có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, theo anh, còn phải dựa vào chẩn đoán lâm sàng. Ông Võ Việt Chung - Trưởng BTC nói không hiểu rõ luật nên mới để Lê Âu Ngân Anh được dự thi, nhưng trong thành phần giám khảo của cuộc thi có cả bác sĩ là ông Cao Xuân Hùng. Lẽ nào người ngoài cuộc như đạo diễn Bảo Nhân biết mà ông lại không? Lê Âu Ngân Anh cũng từng lên tiếng sẽ nhờ cơ quan chức năng để can thiệp, thậm chí tính đến khả năng kiện những người xúc phạm danh dự của cô nhưng với phát biểu của đạo diễn Bảo Nhân, hiện chưa thấy cô có phản ứng gì.

Một chuyên gia thẩm mỹ từng chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chỉ cần 5 phút là biết tân Hoa hậu có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của Ngân Anh đã trở thành “ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu”, nhưng đã hơn 2 tuần trôi qua mà vụ việc vẫn chưa có kết luận thỏa đáng.