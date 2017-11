Hoa hậu Đại dương khẳng định không xấu như mọi người tưởng

5 ngày sau đêm chung kết Hoa hậu Đại dương, tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có buổi gặp mặt thân mật với báo giới vào sáng 2/11 tại Hà Nội. Trong buổi trò chuyện, nhiều lần Lê Âu Ngân Anh khẳng định, cô không xấu như những gì người ta vẫn tưởng. Cô cũng mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn về cô chứ không phải định kiến hình ảnh trong đêm đăng quang. Bản thân Ngân Anh cũng thừa nhận, cô không nhận ra mình trong những bức ảnh trong đêm chung kết và cô là "Hoa hậu có hình ảnh xấu nhất năm". Những bức ảnh chế Ngân Anh với cá làm cô buồn, nhưng sau đó lại thấy nó dễ thương: "Biết đâu tôi sẽ tự đặt biệt danh cho mình là "bé cá". Nói về chuyện phẫu thuật mũi, Ngân Anh cho biết: "Tôi phẫu thuật mũi vào tháng 3/2016 cụ thể làm sụn nhân tạo vì lúc đó là đại diện ảnh cho một thẩm mỹ viện. Khi chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 biết được tiêu chí yêu cầu vẻ đẹp tự nhiên nên tháng 4/2017 tôi tháo sụn ra khỏi mũi". Ngoài ra, Tân Hoa hậu Đại dương khẳng định mình không làm mắt hay bơm môi. Lý giải về đôi môi sưng phồng, Ngân Anh cho biết đó là do dị ứng thời tiết: "Mỗi khi di chuyển giữa các tỉnh, do thời tiết và lạ nước nên da và môi tôi bị mẩn đỏ". "Ngoài ra, do phải thường xuyên dặm môi giữa các phần thi nên môi tôi bị lem". Hiện tại, Ngân Anh hoàn toàn hài lòng với cơ thể và gương mặt mình nên không có ý định phẫu thuật hay sửa sang gì. Cô cho biết, sẽ luyện tập với siêu mẫu Võ Hoàng Yến để định hình phong cách, tạo dựng thần thái của một Hoa hậu. "Sau lùm xùm, tôi thấy mình phải mạnh mẽ hơn". Hiện tại, Ngân Anh đang chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia sắp tới. Ngân Anh và mẹ. Tân Hoa hậu bật mí thêm, nét đẹp của cô được di truyền nhiều từ cha mẹ. Đặc biệt là đôi môi của cô rất giống cha.

