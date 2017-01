Hồ Ngọc Hà lập cú đúp giải thưởng ở Zing Music Awards 2016

Tối 7/1, lễ trao giải ZMA đã được tổ chức tại SVĐ Phú Thọ TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu nhạc. Trong đó, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà lập cú đúp giải thưởng quan trọng là "Nghệ sĩ của năm" và giải "Album của năm" với album "Love Songs 3". "Nữ hoàng giải trí" xúc động phát biểu khi nhận giải: "Đây là lần thứ 3 tôi nhận giải. Nhưng điều đặc biệt là Thượng đế luôn biết câu chuyện của mỗi người thế nào. Tôi tin mình vẫn xứng đáng với sự yêu thương của mọi người". Sau khi nhận giải thưởng Hồ Ngọc Hà xuất hiện với tiết mục "Gửi người yêu cũ được" đầu tư rất hoành tráng. Trong phần cao trào của tiết mục nữ ca sĩ được kéo bay cao lên trên không hơn 20m, với vòng pháo hoa khổng lồ cháy rực phía sau. Màn biểu diễn của Hồ Ngọc Hà đã gây thót tim cho các khán giả theo dõi trực tiếp tại sân khấu. Bên cạnh sự xuất hiện và trình diễn của các nghệ sĩ Việt, fan Việt còn "no nê" với bữa tiệc âm nhạc của boy band GOT7 đến từ Hàn Quốc. Là khách mời siêu đặc biệt của sự kiện trao giải âm nhạc Zing Music Awards 2016 (ZMA) , GOT7 đã chiêu đãi fan Việt cả loạt ca khúc hit vào tối 7/1. Các chàng trai GOT7 đã được BTC mời tới cuối chương trình mới xuất hiện. Hàng loạt các bài hit mới nhất như:"Hard Carry", "Stop Stop It", "If You Do",... được nhóm giới thiệu đến khán giả. Kết thúc bằng tác phẩm "Girls Girls Girls" để thay lời tạm biệt đến các khán giả cuồng nhiệt.

