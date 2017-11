Hồ Ngọc Hà công khai ảnh hôn má Kim Lý

Mới đây, trên trang cá nhân, Kim Lý đăng tải hình ảnh vui vẻ đón sinh nhật đồng thời gửi lời cảm ơn đến mọi người đã chúc mừng anh đón tuổi mới. Đáng chú ý, hình ảnh Hồ Ngọc Hà hôn má Kim Lý đã được chính nữ ca sĩ chia sẻ ở phần bình luận.



Hà Hồ còn viết: “Happy birthday to you. Wish you always happy and peaceful and always smile like this. Forever young”. (Tạm dịch: Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc anh luôn hạnh phúc và cười như thế này. Mãi mãi trẻ).

Hà Hồ hôn má Kim Lý. Ảnh: FBNV Chia sẻ của Hà Hồ và Kim Lý.

Đáp lại lời chúc sinh nhật của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý viết: “Cảm ơn em yêu. Anh yêu em rất nhiều”. Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhanh chóng gây chú ý. Khi một người bạn đặt nghi vấn Hồ Ngọc Hà đang công khai hẹn hò Kim Lý, nữ ca sĩ cho biết bạn bè hôn má là chuyện bình thường.

Người bạn này cũng hỏi Kim Lý rằng anh đã nghe được câu hỏi “em yêu anh” từ Hồ Ngọc Hà chưa. Về phía Kim Lý, anh vui vẻ đáp rằng “Of course” (Tạm dịch: “Tất nhiên rồi”). Hiện tại, đoạn trò chuyện giữa Kim Lý - Hồ Ngọc Hà và người bạn này nhận được sự quan tâm của fans.

Hồ Ngọc Hà khẳng định bạn bè hôn má là chuyện bình thường. Trong khi đó, Kim Lý cho biết anh đã nghe lời yêu từ Hà Hồ.

>>>> Mời quý độc giả xem video “Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc Hà”. Nguồn: Hồ Ngọc Hà: