Hình ảnh hậu trường Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood

Gần đây, thông tin Ngô Thanh Vân đóng phim Hollywood gây xôn xao dư luận. Cụ thể, trang IMDb xác nhận "đả nữ" sẽ tham gia bộ phim "Bright" của đạo diễn David Ayer. Dự án có sự góp mặt của dàn sao hạng A Hollywood như: Will Smith, Joel Edgerton, Edgar Ramirez...(Ảnh: FBNV) Về phía Ngô Thanh Vân, mới nhất, cô đã lên tiếng xác nhận thông tin đóng phim “Bright”. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Tiên - một cô gái có tạo hình mái tóc màu bạch kim. (Ảnh: FBNV) Ngô Thanh Vân bắt đầu làm việc ở trường quay Hollywood tại Los Angeles, Mỹ vào khoảng tháng 10/2016 sau khi bộ phim do cô sản xuất mang tên “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” chính thức ra rạp. (Ảnh: FBNV) Trước khi trang IMDb xác nhận Ngô Thanh Vân tham gia tác phẩm điện ảnh này, cô vẫn giữ kín thông tin. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chỉ úp mở đang đóng một bộ phim ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: FBNV) Tờ The Hollywood Repoter đưa tin, dự án “Bright” có sự góp mặt của diễn viên Ngô Thanh Vân khởi quay vào tháng 11/2016. Trong ảnh, đoàn làm phim tất bật chuẩn bị cho các cảnh quay ở phim trường. (Ảnh: FBNV) Trước khi “Bright” khởi quay, Ngô Thanh Vân đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn của mình. Theo lời nữ diễn viên, cô phải học bắn súng, tập võ và tập thể lực ở phòng gym. (Ảnh: FBNV) Ngô Thanh Vân cũng phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ hình ảnh bữa ăn sáng chỉ có bánh mì và chuối. (Ảnh: FBNV) “Bright” là bộ phim Hollywood thứ hai Ngô Thanh Vân đóng. Trước đó, cô từng đảm nhận một vai phụ trong dự án “Ngọa hổ tàng long 2” đã công chiếu vào hồi tháng 3/2016. (Ảnh: FBNV) Ngô Thanh Vân miệt mài học bắn súng tại Mỹ cho vai diễn võ thuật mới của cô trong “Bright”. (Ảnh: FBNV) Nữ diễn viên 7X vừa hoàn thành việc ghi hình của mình. Với loạt thông tin và loạt hình ảnh hậu trường của Ngô Thanh Vân nhiều fan đặt kỳ vọng vào vai diễn mới của cô. (Ảnh: FBNV)

